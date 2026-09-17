MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi: Ülkemiz tarafından kabul edilmeyecek, gayriaskeri statüsüne aykırı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada Türkiye’nin iyi komşuluk ve diyalogdan yana olduğu belirtilerek “Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan’ı gayriaskeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli mesajlar verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün Yunanistan mesajı ise dikkat çekti.

MSBden Yunanistana Meis Adası tepkisi: Ülkemiz tarafından kabul edilmeyecek, Gayriaskeri statüsüne aykırı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.

“ÜLKEMİZ TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEK”

Bakanlık tarafından "Yunanistan Başbakanı’nın beraberindeki heyetle Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir. 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan’a devredilen Meis Adası’nda askerî unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada’nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskeri statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz” mesajı verildi.

MSBden Yunanistana Meis Adası tepkisi: Ülkemiz tarafından kabul edilmeyecek, gayriaskeri statüsüne aykırı

“ÜLKEMİZ, İYİ KOMŞULUK VE DİYALOGDAN YANA”

Açıklama şöyle devam etti:

Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir"

MSBden Yunanistana Meis Adası tepkisi: Ülkemiz tarafından kabul edilmeyecek, Gayriaskeri statüsüne aykırı

Bakanlık açıklamasında 51'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın Söke'ye konuşlanmasına ilişkin ise “Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51’inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır” denildi.

MSBden Yunanistana Meis Adası tepkisi: Ülkemiz tarafından kabul edilmeyecek, gayriaskeri statüsüne aykırı

MEKKE ANLAŞMASI

Mekke Savunma İttifakı’na ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

Mekke Savunma İttifakı; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma iş birliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır. Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede askeri iş birliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülmekte, ittifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ