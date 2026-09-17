Bursa’da mahkeme kararıyla hastaneye yatırılması gereken 28 yaşındaki genç, evinin önünde polis ekiplerini görünce eline bıçak alarak kendini eve kilitledi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince polis, itfaiye yardımıyla balkona çıkarak genci etkisiz hale getirdi.

Bursa'da psikolojik rahatsızlığı olan ve mahkeme kararıyla hastaneye yatması gereken 28 yaşındaki genç adam, evinin önünde polis ekiplerini görünce eline bıçak alarak kendini eve kilitledi.

Film gibi operasyon! Elinde bıçakla polislere “siz kimsiniz?” diye bağırdı

2 saat direnen genç, polis ekiplerinin itfaiye yardımıyla balkona çıkması sonucu teslim oldu. Elindeki bıçakla beraber karşısında polisi gören genç, ekiplere "Siz kimsiniz" diye sordu.

Film gibi operasyon! Elinde bıçakla polislere “siz kimsiniz?” diye bağırdı

ELİNDE BIÇAKLA EKİPLERE DİRENDİ

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 1. Akdeniz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahkeme kararıyla hastane yatması gereken E.G. (28), kapısının önünde polis ekiplerini görünce kapıyı kilitledi. Eline bıçak alarak ekiplere balkonda direnen E.G., yaklaşık 2 saat boyunca teslim olmadı.

Film gibi operasyon! Elinde bıçakla polislere “siz kimsiniz?” diye bağırdı

“SİZ KİMSİNİZ”

Müzakereci polisin de söylediklerini dikkate almayan E.G., bıçakla beraber direnmeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine sepetli itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, itfaiye ekibi ile beraber evin balkonuna çıktı. Balkon kapısını açan E.G., elindeki bıçakla beraber gelen ekiplere, "Siz kimsiniz" diye sordu.

Film gibi operasyon! Elinde bıçakla polislere “siz kimsiniz?” diye bağırdı

Bir süre burada da direnen genç, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen E.G., hastaneye götürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI