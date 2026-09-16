Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları’nda uzun yıllar görev yapan Canar, oyunculuğunun yanı sıra geleneksel Türk tiyatrosu ve ortaoyunu alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyası acı bir kayıpla sarsıldı. Usta oyuncu ve akademisyen kimliğiyle tanınan tiyatro hocası Münir Canar, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini, FilmSan Vakfı ile uzun yıllar bünyesinde görev yaptığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; ''Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

MÜNİR CANAR KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden 1967’de mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev alan sanatçı uzun yıllar bu kurumda çalışmalarını sürdürdü. Birçok tiyatro oyununda oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı.

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1983 - 84 döneminde “Kanlı Nigar” adlı oyunla İsmail Dümbüllü ve Sanatseverler Derneği’nin “En iyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.

Oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

1974’ten günümüze “Kaynanalar, Beybaba, Yalancı Karım, Fırtına, Servet Avcısı ve Türkan" gibi birçok televizyon projesinde yer aldı. Ortaoyunu’nun günümüzdeki en önemli temsilcisi olan sanatçı, başta Devlet Tiyatroları bölgeleri olmak üzere birçok yerde ‘Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Ortaoyunu Tekniği’ üzerine atölye çalışmaları düzenledi.

Çeşitli TV yapımlarında ve dizilerde oyuncu, seslendirme sanatçısı, yazar olarak çalıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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