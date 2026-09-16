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Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanacağı tarih belli oldu

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Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanacağı tarih belli oldu

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından merak konusu olan vasiyeti, 17 Eylül Perşembe günü saat 10.40’ta Beykoz Adliyesi’nde açılacak.

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İleri evre akciğer kanseri ve buna bağlı gelişen zatürre ile çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın üç ayrı vasiyet hazırladığı biliniyor. Sanatçı ilk vasiyetini 2015 yılında, sonraki iki vasiyetini ise 2022 yılında noter huzurunda düzenledi.

VASİYETİN İÇERİĞİ BELLİ OLACAK

İnanır’ın vasiyetlerinin içeriği bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmadı. 17 Eylül’de Beykoz Adliyesi’nde gerçekleştirilecek işlemle birlikte sanatçının mal varlığının kimlere ve hangi şekilde bırakılmasını istediği de netleşmiş olacak.

Kadir İnanır
Başlık ResmiKadir İnanır

YÜKLÜ BİR MİRAS BIRAKTI

Kadir İnanır’ın hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının geride bıraktığı mal varlığı da gündem oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen İnanır’ın mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açılmasıyla birlikte hukuki açıdan net bir tabloya kavuşacak.

Aslen Ordu’nun Fatsa ilçesinden olan İnanır, sekiz kardeşli bir ailenin ferdiydi. Kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır’ın hayatta olduğu, ayrıca çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor.

12Punto'da yer alan habere göre vasiyetlerde aile bireylerine, yakınlarına ya da başka kişi ve kurumlara yönelik herhangi bir miras düzenlemesi bulunup bulunmadığı ise 17 Eylül’deki işlemin ardından belli olacak.

VASİYETİ 17 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Kadir İnanır’ın 2015 yılında hazırladığı ilk vasiyeti ile 2022 yılında noter huzurunda düzenlediği iki ayrı vasiyetin içeriği, 17 Eylül Perşembe günü saat 10.40’ta Beykoz Adliyesi’nde açıklanacak.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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