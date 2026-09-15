Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Marmara’da 7’lik deprem senaryosunda yeni sayfa! Osman Bektaş yanlış bilineni açıkladı: ‘Depremi yalnızca fay belirlemez’

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Marmara’da 7’lik deprem senaryosunda yeni sayfa! Osman Bektaş yanlış bilineni açıkladı: ‘Depremi yalnızca fay belirlemez’

Marmara’da beklenen büyük deprem senaryolarına dair bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Kumburgaz’da Sırt–Çukur Modelini örnek gösterdi. Bektaş “Marmara’da depremi yalnızca fayın hareketi belirlemez. Denizin oluşumunu sağlayan jeolojik olaylarda önemli faktör” diyerek uyardı, 7’den büyük bir depremde tek parça kırılma senaryosunun yeniden sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük deprem senaryosuna dair yeni açıklamalar yaptı.

Marmara’da 7’lik deprem senaryosunda yeni sayfa! Osman Bektaş yanlış bilineni açıkladı: ‘Depremi yalnızca fay belirlemez’
Başlık ResmiMarmara’da 7’lik deprem senaryosunda yeni sayfa! Osman Bektaş yanlış bilineni açıkladı: ‘Depremi yalnızca fay belirlemez’

“7’LİK DEPREMİ SORGULAR” DEMİŞTİ

Bektaş, dünkü açıklamasında 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini hatırlatarak “Erdik & Temblor (2025), depremin Kumburgaz Çukuru’nun batı sırtında başlayıp çukur boyunca ilerlediğini ve doğu sırtında durduğunu gösteriyor. Bu özellik, Marmara’daki kırılmanın havza–sırt mimarisi tarafından sınırlandırılabileceğini düşündürüyor. Sonuç: Bu model, tek parça M7+ kırılma varsayımını yeniden sorgular” demişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Milyonların yüreğine su serpildi! Osman Bektaş
GÜNDEM

Milyonların yüreğine su serpildi! Osman Bektaş'tan beklenen Marmara depremiyle ilgili ezber bozan sözler
Marmara’da 7’lik deprem senaryosunda yeni sayfa! Osman Bektaş yanlış bilineni açıkladı: ‘Depremi yalnızca fay belirlemez’
Başlık ResmiMarmara’da 7’lik deprem senaryosunda yeni sayfa! Osman Bektaş yanlış bilineni açıkladı: ‘Depremi yalnızca fay belirlemez’

SIRT–ÇUKUR MODELİNİ ANLATTI

Bektaş, bugünse deprem senaryolarına çukur ve sırt kapsamında bir değerlendirme ekledi. Kumburgaz’da Sırt–Çukur Modeli hakkında bilgi veren Bektaş, "2025–26 araştırmaları, Kumburgaz çevresinde yeraltı sıcaklığı, kaya yapısı ve su/akışkan miktarının doğu–batı yönünde değiştiğini gösteriyor. Çukur: daha sıcak, zayıf ve akışkanlı hareketi kolaylaştırabilir. Sırt: daha sağlam ve dirençli gerilme biriktirebilir. 2025 M6.2 depremi çukur boyunca ilerleyip doğudaki sırt sınırında durdu. Sırt başlatır, çukur taşır, bir diğer sırt durdurur” dedi.

Osman Bektaş
Başlık ResmiOsman Bektaş

“DEPREMİ YALNIZCA FAY BELİRLEMEZ”

Bektaş “Marmara’da depremi yalnızca fayın hareketi belirlemez. Denizin oluşumunu sağlayan jeolojik olaylarda önemli faktör” diyerek hem fay hem de jeolojik şartların hayati değerini hatırlattı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
SADECE
SADECE "TESADÜF" DEDİLER
Kurtlar Vadisi'nin senaristlerine Kozinoğlu sorusu
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları planlarını bozdu!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
"BUNU NASIL YAPTIN?"
Dünya, Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor
ESNAF
ESNAF "MECBURUZ" DİYOR!
Online platformlar işletme kârına ortak
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı doğal gazı geçti
MARMARA’NIN YANLIŞ BİLİNENİ!
MARMARA’NIN YANLIŞ BİLİNENİ!
7’lik deprem senaryosuna yeni sayfa eklendi
ARDA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET!
ARDA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET!
Paylaşılan kareler kısa sürede gündem oldu
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Guardiola ve Flick’i geride bıraktı
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
Siyasi hesabı neden hâlâ belirsiz?
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
Hürmüz'den geçen süper tanker mayına çarptı!
"GÜZEL GELİŞMELER VAR"
Mekke Antlaşması için dikkat çeken mesaj
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Uzmandan kış virüsleri uyarısı: Grip, COVID-19 ve RSV kapıda
Uzmandan kış virüsleri uyarısı: Grip, COVID-19 ve RSV kapıda
Kaydet
ABD uzayda silah konuşlandırdı! Çin ve Rusya'ya ilginç mesaj gönderildi
ABD uzayda silah konuşlandırdı! Çin ve Rusya'ya ilginç mesaj gönderildi
Kaydet
Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.