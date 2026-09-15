Marmara’da beklenen büyük deprem senaryolarına dair bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Kumburgaz’da Sırt–Çukur Modelini örnek gösterdi. Bektaş “Marmara’da depremi yalnızca fayın hareketi belirlemez. Denizin oluşumunu sağlayan jeolojik olaylarda önemli faktör” diyerek uyardı, 7’den büyük bir depremde tek parça kırılma senaryosunun yeniden sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük deprem senaryosuna dair yeni açıklamalar yaptı.

Marmara’da 7’lik deprem senaryosunda yeni sayfa! Osman Bektaş yanlış bilineni açıkladı: ‘Depremi yalnızca fay belirlemez’

“7’LİK DEPREMİ SORGULAR” DEMİŞTİ

Bektaş, dünkü açıklamasında 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini hatırlatarak “Erdik & Temblor (2025), depremin Kumburgaz Çukuru’nun batı sırtında başlayıp çukur boyunca ilerlediğini ve doğu sırtında durduğunu gösteriyor. Bu özellik, Marmara’daki kırılmanın havza–sırt mimarisi tarafından sınırlandırılabileceğini düşündürüyor. Sonuç: Bu model, tek parça M7+ kırılma varsayımını yeniden sorgular” demişti.

Marmara’da 7’lik deprem senaryosunda yeni sayfa! Osman Bektaş yanlış bilineni açıkladı: ‘Depremi yalnızca fay belirlemez’

SIRT–ÇUKUR MODELİNİ ANLATTI

Bektaş, bugünse deprem senaryolarına çukur ve sırt kapsamında bir değerlendirme ekledi. Kumburgaz’da Sırt–Çukur Modeli hakkında bilgi veren Bektaş, "2025–26 araştırmaları, Kumburgaz çevresinde yeraltı sıcaklığı, kaya yapısı ve su/akışkan miktarının doğu–batı yönünde değiştiğini gösteriyor. Çukur: daha sıcak, zayıf ve akışkanlı hareketi kolaylaştırabilir. Sırt: daha sağlam ve dirençli gerilme biriktirebilir. 2025 M6.2 depremi çukur boyunca ilerleyip doğudaki sırt sınırında durdu. Sırt başlatır, çukur taşır, bir diğer sırt durdurur” dedi.

Osman Bektaş

“DEPREMİ YALNIZCA FAY BELİRLEMEZ”

Bektaş “Marmara’da depremi yalnızca fayın hareketi belirlemez. Denizin oluşumunu sağlayan jeolojik olaylarda önemli faktör” diyerek hem fay hem de jeolojik şartların hayati değerini hatırlattı.

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