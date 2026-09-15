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Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bursa'da gece saatlerinde 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç'un kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bursa'da gece saatlerinde yaşanan motosiklet kazası yürekleri dağladı. Kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması neticesinde ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, Sırameşeler mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir sebeple kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Başlık ResmiMotosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

DOKTORLARIN MÜDAHALELERİ YETERLİ OLMADI

İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin sonrasında ağır yaralı genç ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede doktorların bütün müdahalelerine karşın kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç olduğu bildirildi. Koç'un ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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