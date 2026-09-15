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3. Sayfa

Büşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce 'sattı' dedi, şimdi 'öldürdü'

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Büşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce 'sattı' dedi, şimdi 'öldürdü'

Sivas’ta 5 gün önce kaybolan Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı önce “Kocam 1 milyona sattı” dedi, 1 gün sonra “Öldürüp boş araziye attı” şeklinde ifade verdi. 9 kişi göz altında. Şüphelilerin evinde bebek-anne sütü ve bebe şampuanları bulundu.

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Sivas’ın Divriği ilçesinde 5 gündür aranan 11 aylık Büşra bebek soruşturmasında, aralarında anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı’nın da olduğu gözaltı sayısı 9’a yükseldi.

Büşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü
Başlık ResmiBüşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü

BABASI BÜŞRA’YI SATTI MI?

Anne Elif Balıkçı’nın 10 Eylül’de bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından “bankaya olan 1 milyon TL borcu sebebiyle satmış olabileceği, çocuğu alan kişinin Divriği’de veteriner olarak görev yapan Mehmet Çetin olduğu” ifadesini verdiği öğrenildi. Annenin yine ifadesinde “Çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini, araç içerisinden 2 kişinin aşağıya indiğini, 1 kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, bu olayın çadırlar bölgesinde kalan Kazım Dur, Özcan Budak, Rahime Budak ve Mehmet Resul Balıkçı tarafından görüldüğünü, kayıp olayının kurgu olduğunu ve bunun Rahime Budak tarafından kurgulandığını” belirttiği kaydedildi.

Büşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü
Başlık ResmiBüşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü

MEHMET ÇETİN’İ TEŞHİS ETTİ

Annenin beyanı üzerine gözaltına alınan Mehmet Çetin’in yanında çalışan Yakup Çetin’in bir köyde “Diyarbakırlı bir çocuğu ayı götürmüş diyorlar” demesi üzerine bilgi almak üzere tanıdığı bir jandarma görevlisini aradığını söylediği bildirildi. Anne Balıkçı’nın Mehmet Çetin’i teşhis ettiği belirtilirken, köy muhtarını arayarak şüpheli sorular yönelten Mehmet Dinç’in de şüpheli olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Büşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü
Başlık ResmiBüşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü

EVİNDEN BEBEK MALZEMELERİ ÇIKTI

Şüpheli Mehmet Dinç’in evinde yapılan aramada bebek şampuanları, bebek/anne sütü bulunan su şişeleri bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Büşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü
Başlık ResmiBüşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü

ANNE BU KEZ 'BABASI ÖLDÜRDÜ' DEDİ

Şüpheli Elif Balıkçı’nın ifadesinde, “çocuğunu babası Yusuf’un öldürüp çadırların yukarısında 1-2 km mesafede bulunan araziye götürdüğünü ve bıraktığını, bunu kıyafetler bulunduktan sonra eşi tarafından olayın ağabeyi Mehmet Resul ile görümcesi Rahime Budak’a anlatırken duyduğunu, ilk ifadesini eşinden korkması sebebiyle ve onun yönlendirmesi ile verdiğini” belirttiği kaydedildi.

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BÜŞRA BEBEĞİN KIYAFETLERİ BULUNDU

Arama çalışmaları sırasında bebeğin kaybolduğu çadıra yaklaşık 3 km mesafede, Büşra’ya ait t-shirt, zıbın ve alt bebek bezinin bulunduğu öğrenildi. Büşra bebeğin babası tarafından öldürüldüğü iddiası nedeniyle anne yer göstermeye götürüldü.

Büşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü
Başlık ResmiBüşra bebek için anneden çelişkili ifadeler! Önce sattı dedi, şimdi öldürdü

4 KARDEŞİ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin diğer 4 çocuğunu devlet korumasına aldı. Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili yayın yasağı kararı alındı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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