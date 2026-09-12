Sivas'ta 11 aylık bebek kayboldu! Arama çalışmalarına komandolar da katıldı
Sivas'ta 11 aylık bir kız bebek kayıplara karıştı. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve komando ekipleri harekete geçti. Arama çalışmalarında yapay zekâ destekli İHA ve iz takip köpeği de kullanılıyor.
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan E.B. (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
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11 AYLIK BÜŞRA BEBEK HER YERDE ARANIYOR
11 aylık Büşra bebeğin kaybolduğu ihbarını alan jandarma ve AFAD ekipleri, köye sevk edildi. Sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri, köyde arama çalışması başlattı.
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Aramalarda yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeği de kullanıldığı ifade edildi.
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