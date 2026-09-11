Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

"Kardeşimin mezarı olsun" demişti... Kayıp Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazır

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Siirt’in Baykan ilçesinde 2024’te kaybolan Mekkiye Akyel dosyasında soruşturma tamamlandı. Eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklamaları acılı aileye umut olurken, Akyel’in ablası Halime Pilgir ve avukatı en ağır cezanın verilmesini ve arama çalışmalarının sürdürülerek "en azından mezarın bulunmasını" talep etti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla yürütülen dosyalardan biri de Siirt'in Baykan ilçesinde 18 Ekim 2024'te kaybolan Mekkiye Akyel'indi. Akyel kaybıyla ilgili eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baykan'da 2024 yılında kaybolan Akyel'in dosyasının 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arandığını belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Sosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlek
GÜNDEM

Sosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek, dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanlarının ayrıntılı biçimde incelendiğini ifade ederek, soruşturma sonucu şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendiğini kaydetti.

Kardeşimin mezarı olsun demişti... Kayıp Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazır
Başlık ResmiKardeşimin mezarı olsun demişti... Kayıp Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazır

"EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

Akyel'in avukatı Gurbet Bilbay, iddianameye ilişkin yaptığı açıklamada, "İddianamede, Mekkiye Akyel'in cesedine ulaşılmamış olmasına rağmen kaybolduğu tarihten sonra kendisine ait olduğu değerlendirilen herhangi bir telefon, banka, ulaşım veya sağlık hareketliliğine rastlanmadığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra kendisine ait olduğu belirtilen mont ve kemerin şüphelinin fıstık bahçesinde bulunduğu ifade ediliyor. HTS kayıtları, daraltılmış baz istasyonları, tanık beyanları daha önceki ölüm tehditleri şüpheli çelişkili savunmalarından kaynaklı iddianame hazırlanmıştır.

İddianamenin hazırlanmış olması ceza alacakları anlamına gelmiyor. Biz bu konuda kesinlikle her şeyden önce ceza almalarını istiyoruz ve bu cezanın da kesinleşmesini istiyoruz. Çünkü ortada bir ceset yok ve bizim de bu konuda savcımız gibi tereddütlerimiz vardır. Bu iddianamenin hazırlanmış olması kişilerin ceza alacağı anlamına gelmiyor. Bizim burada her şeyden önce istediğimiz arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi ve onun dışında sonucu sonuna kadar hazırlamak. Ve adaletin sonuna kadar yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Kardeşimin mezarı olsun demişti... Kayıp Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazır
Başlık ResmiKardeşimin mezarı olsun demişti... Kayıp Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazır

"BAKANIMIZIN AÇIKLAMASIYLA RAHATLADIK"

Avukat Bilbay, Bakan Gürlek'in açıklamalarına ilişkin, "Bakanımızın bu dosyayı gündeme getirmesi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda gösterdiği hassasiyet bizi gerçekten çok mutlu etti. Umudumuz arttı. Gülistan Doku dosyasında da gösterdiği ilgi bizim için önemliydi. Bu açıklamaların ardından aile olarak bir nebze olsun rahatladık. Özellikle Halime hanımın son dönemde umudu oldukça azalmıştı. Bakanımızın açıklamalarından sonra onun da yeniden umutlandığını düşünüyorum. Kesinlikle. Sonuna kadar takipçisi olacağız.

Duruşmalar sırasında da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ancak bizim için sadece iddianamenin hazırlanması değil. En büyük temennimiz, sonunda gerçek faillerin cezalandırılması ve verilen cezanın kesinleşmesi. Çünkü bir ceza verilse bile bunun daha sonra bozulmayacağının garantisi yok" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Ankara
3. SAYFA

Ankara'daki operasyonda sıcak gelişme! 5 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

"KARDEŞİMİN MEZARI OLSUN"

Akyel'in ablası Halime Pilgir de sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Pilgir, "Bakanımız Akın Gürlek'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu olayı ciddiye aldığını göstermesi bizim için çok değerli. Bundan dolayı gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Kardeşimin mezarı olsun demişti... Kayıp Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazır
Başlık ResmiKardeşimin mezarı olsun demişti... Kayıp Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazır

İddianamenin tek başına yeterli olmadığını belirten Pilgir, "Bunun sadece bir iddianameyle sınırlı kalmasını istemiyorum. Kardeşimin kemiklerinin bulunmasını, en azından bir mezarının olmasını istiyorum. Kardeşimin hakkını Gurbet Hanım'la birlikte sonuna kadar savunacağız.

"KARDEŞİNİ YOK ETTİM"

Kardeşimin imam nikahlı eşi İsa, canlı yayında. ‘Mekiye'yi öyle bir yok ettim ki, ölüler sana cevap veremez. Öyle bir yok etmişim ki devlet bile bulamayacak' ifadesini kullandı, bu ne demek? Yani ben bunun açıklamasını bekliyorum. Neden halen bir itiraf ve cansız beden yok? Ben bir vatandaş olarak hakkımı ve adaleti istiyorum. Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları takdir ediyorum ancak sürecin sadece bir kağıt parçası olarak kalmasını istemiyorum

İddianamede yer alan mont ve kemerin gerçekten kardeşime ait olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun iddianame ile sınırlı kalmasını istemiyorum. Ben iddianamenin faaliyete girmesini istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılsınlar. Kardeşimin en azından bir mezarı olsun. İsa da babası da abisi de ceza almalarını istiyorum. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle bu konuda ayrıntılı bilgiye de sahip değiliz. Biz sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi.

Kardeşimin mezarı olsun demişti... Kayıp Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazır
Başlık ResmiKardeşimin mezarı olsun demişti... Kayıp Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazır

Kardeşinin bulunması için yürütülen çalışmalara değinen Pilgir, "Ben anneme bugün hâlâ 'Sana kızının mezarını getiremedim' demek zorunda kalıyorum. Bu çok acı verici. Babam arıyor ve 'Kızım, bir video paylaşmışsın. Doğru mu, kemikler mi bulundu' diye soruyor. Ben ise ona 'Baba, ne yazık ki kemikler ona ait değil' demek zorunda kalıyorum. Bir anneye, bir babaya bunları söylemek çok ağır. Bakanımız Akın Gürlek'e çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı bu dosya bu kadar ilerlemeyecekti. Bize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar götüreceğini de inanıyorum" şeklinde konuştu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
"Kritik bir süreçten geçiyoruz, artık farkına varın"
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması
Emin olmak
6 DAKİKADA 2 GOL
6 DAKİKADA 2 GOL
Beşiktaş'ın konuğu Erzurumspor
FAİZSİZ 3 MİLYON TL!
FAİZSİZ 3 MİLYON TL!
İşte aylık taksit tutarları
DAVADA KRİZ!
DAVADA KRİZ!
Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
"ÇARŞI PAZAR KARIŞIR
İslam Memiş rakam verdi ve uyardı
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Ziyarete katılmamıştı! CHP'den Yavaş'a sitem
"YAPACAKLARIMIZIN BAŞINDAYIZ"
Bakan Fidan Diyarbakır'dan seslendi
"BENİM HATAMDI"
Arda Turan'dan Halil Umut Meler itirafı
"BAKAN'A TALİMAT VERDİM"
O kente gelecek yatırımları tek tek sıraladı
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Pehlivanları alnından öpen başkan sessizliğini bozdu
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan G.Saray sözleri
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
Husiler stratejik adayı ele geçirdi
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
Dilek Kalkan soruşturmasında 7 gözaltı
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
Bakanlık Yunan mezalimini paylaştı
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
Tarihi meydanda vatandaşlarla koyu sohbet
ICARDI SÜRPRİZİ
ICARDI SÜRPRİZİ
Resmi teklif aldı, imza için tek şartı ortaya çıktı
SADECE 15 MODEL KALDI!
SADECE 15 MODEL KALDI!
Sıfır SUV almak isteyenler dikkat
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
Timur Cihantimur davasında yeni gelişme!
Kaydet
Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Yeni sezon çekimleri başladı
Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor?
Kaydet
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması:
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: "Görevinin başındadır"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.