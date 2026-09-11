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Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı

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Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı

Timur Cihantimur'un yargılandığı davada sanık avukatı, Oğuz Murat Aci'nin eşiyle tazminat konusunda anlaştıklarını, diğer müştekilerle de anlaşmak istediklerini söyledi, duruşma 2 Aralık'a ertelendi. Duruşma sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan acılı baba “Maddi destekleri kabul etmiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

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Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te o dönem 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kontrolündeki aracın yol kenarında arıza nedeniyle park halindeki 3 ATV'ye çarptığı kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan ve ABD'de tutuklu bulunan sanık Timur Cihantimur katılmadı. Duruşmada Oğuz Murat Aci'nin ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu. Olay sırasında kazaya şahit olan tanıkların da beyanları alındı.

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"FREN VE KAYMA SESİ DUYDUM"

Duruşmada, ‘tanık' sıfatıyla beyanda bulunan Hasan Topal, ATV araçlarla aralarında Oğuz Murat Aci'nin de bulunduğu 5 araçla yola çıktığını belirterek, "Yola çıktıktan sonra Kemerburgaz sapağında benzin aldık. Süleyman Keçici arkadaşımızın aracı arızalandı. Biz, Oğuz abinin aracının yönünü değiştirerek, ışıklarını yaktık, karşıdan gelen aracın bizi fark etmesi için. Tam arızayı giderdikten sonra fren ve kayma sesi duydum. O darbeyle ben kendimi kaybettim. Yerde yattığımı hatırlıyorum. O andan sonrasını tam hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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"ACİ DÜŞTÜĞÜM YERİNİN YAKININDA YATIYORDU"

Tanık Süleyman Keçici ise orman yolunda yakıt aldıktan sonra ATV aracının arızalandığını belirterek, "Biz aracı tamir etmeye çalıştık. Orman karanlıktı, rahmetli Oğuz Murat Aci aracını çevirdi, gelen araçlara ışık olsun, fark etsinler diye. Kaza öncesinde bir iki araç yanımızdan geçmişti. Onlar ışığı gördüğü için yavaşlamış, hatta bir araç durup yardım etmek istemişti. O araç geçtikten sonra virajda bir araç görmemizle, bize çarpmaları bir oldu. Kaza sırasında bayılmışım, uçurumun biraz aşağısına düşmüşüm. Kendi çabamla dışarı çıktım. İbrahim Gümüş isimli arkadaşım yanıma geldi. Tahsin isimli arkadaşımız bir arabanın altındaydı. Tahsin'i çıkardıktan sonra Oğuz'un ortalıkta olmadığını fark ettim. Benim düştüğüm yere baktım, benim düştüğüm yerin yakınında Aci yan yatıyordu. Sonra sağlık ekipleri geldi" diye konuştu.

Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
Başlık ResmiTimur Cihantimur davasında yeni gelişme! Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı

"HER ŞEY 2 SANİYE İÇERİNDE YAŞANDI"

Cumhuriyet Savcısı tanığa, aracın dönemece girip, müştekilere çarpma arasındaki süreyi sordu. Tanık Keçici, "2 saniye içerisinde yaşandı her şey. Ben en başta 120-130 kilometre hızla geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AVUKATI TAZMİNAT TEKLİF ETTİ

Savunma yapan sanık avukatları, tanıkların beyanları arasında çelişkiler bulunduğunu ve kazada müştekilerin de kusurlu olduğunu öne sürerek kazaya ilişkin ek rapor alınmasını talep etti. Cihantimur'un avukatı ise hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşiyle tazminat karşılığında anlaştıklarını belirterek, diğer müştekilerle de belli bir tazminat karşılığında anlaşmak istediklerini ifade etti.

Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
Başlık ResmiTimur Cihantimur davasında yeni gelişme! Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı

KAZA İLE ÖLÜM ARASINDA BAĞ OLDUĞU RAPORLANDI

Duruşmada mahkeme başkanı, kazaya ilişkin yeni raporun dava dosyasına girdiğini açıkladı. Raporda, kaza ile Oğuz Murat Aci'nin ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Müşteki baba Özer Aci, rapora katıldığını belirterek, "Kaza ile ölüm arasında bağ vardır" dedi.

2 ARALIK'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Timur Cihantimur'un iade sürecinin beklenmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine hükmetti. Duruşma 2 Aralık'a ertelendi. Oğuz Murat Aci'nin ailesi ve müşteki avukat ertelenen duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
Başlık ResmiTimur Cihantimur davasında yeni gelişme! Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı

ÖZER ACI: MADDİ DESTEĞE İHTİYACIMIZ YOK

Duruşma sonrası konuşan baba Özer Aci, adalet yolunda mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Devletimize güveniyoruz. Bu işin arkasını bırakmayacağız. Şu ana kadar bana göre olumsuz bir gelişme olmadı. Duruşma 2 Aralık'a ertelendi. Sabırla yol alacağız" dedi.

Aci, yaklaşık 30 aydır maddi ve manevi destek konusunda herhangi bir beklentilerinin olmadığını belirterek, "Maddi destekleri kabul etmiyoruz. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim temennimiz, adaletin parayla sağlanamayacağının herkes tarafından görülmesi. Bizi ve adaleti parayla etkileyemeyeceklerine inanmaları lazım" ifadelerini kullandı.

PERVİN ACI: BANA DÜNYAYI VERSELER NE YAPACAĞIM?

Anne Pervin Aci ise oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından maddi desteğin kendisi için hiçbir anlam taşımadığını söyledi. Aci, "Benim oğlum yaşayacaktı. Benim evladım gittikten sonra ben ne yapacağım maddiyatı? Bana dünyayı verseler ne yapacağım. Benim evladım gitti" dedi.

Adalete güvendiğini belirten Aci, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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