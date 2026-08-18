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Güllü iddianamesi kabul edildi! İlk duruşma 1 Ekim'de

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Güllü iddianamesi kabul edildi! İlk duruşma 1 Ekim'de
Fotoğraf Başlığı Güllü iddianamesi kabul edildi! İlk duruşma 1 Ekimde

Arabesk müziğin bilinen isimlerinden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sona gelindi. Güllü'nün (Gül Tut) kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi; davanın ilk duruşması 1 Ekim'de Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Türkiye'yi sarsan ve uzun süre gündemde kalan "Şarkıcı Güllü" cinayetinde hukuki süreçte kritik bir viraj dönüldü. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Güllü adıyla bilinen sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin titizlikle hazırladığı iddianame, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 1 Ekim'de yapılacak.

Geride bıkratığımız Eylül ayında yaşanan ve ilk başlarda "kaza" veya "intihar" şüpheleriyle ele alınan olay, cinayet büro ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma sonucunda bambaşka bir boyuta taşınmıştı. İddianamenin bir numaralı sanığı, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Savcılık makamı, Gülter'in annesini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

KIZININ İTTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

İddianamedeki detaylar ise kan dondurucu nitelikte. Olay gecesine ait kamera ve ses kayıtlarını mercek altına alan savcılık, düşme anı öncesinde kayıtlara yansıyan tartışmalara ve üç ayrı çarpma sesine dikkat çekiyor. Savcılığın tespitine göre; kızı Gülter, yaşanan arbedenin ardından annesi Güllü'yü kalça altından iki eliyle kavrayarak ve ayaklarını yerden keserek açık olan pencereden aşağı attı.

Tuğyan Ülkem Gülter
Başlık ResmiTuğyan Ülkem Gülter

Cinayetin "tasarlanarak" işlendiğine dair en güçlü kanıtlar ise dijital ortamda bulundu. Soruşturma kapsamında incelenen mesajlaşmalarda, Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan yaklaşık iki ay önce eski sevgilisine gönderdiği "Annem birazdan kendini atıyor", "gebersin" ve "bu kadın ölsün" şeklindeki ifadeler, cinayetin bir zihinsel hazırlık evresinden geçtiğinin kanıtı olarak dosyaya girdi. Adli Tıp Kurumu raporları, sanatçının kanında 3,53 promil alkol bulunduğunu doğrularken, ölümün yüksekten düşmeye bağlı çoklu organ yaralanması ve iç kanama sonucu gerçekleştiğini kesinleştirdi.

ARKADAŞI YALAN İFADE VERDİ

Dosyadaki bir diğer dikkat çekici gelişme ise yalan tanıklık suçlaması. Olay gecesi evde bulunan ve ilk ifadesinde Güllü'nün "roman havası oynarken" kazara pencereden düştüğünü iddia eden Sultan Nur Ulu, çelişkili beyanları nedeniyle ikinci iddianamenin hedefi oldu. İfadelerini değiştirerek düşme anını görmediğini belirten Ulu'nun, "işlemediğim bir suçun bedelini ödemek istemiyorum" şeklindeki telefon görüşmeleri de dosyaya eklendi. Savcılık, Sultan Nur Ulu hakkında yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Uzun süredir tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkacağı ve Türkiye'nin yakından takip edeceği ilk duruşma, 1 Ekim 2026 tarihinde Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Güllü
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Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in telefon konuşmaları kan dondurdu: Çıplak videoları var yayınlar mısın?
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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