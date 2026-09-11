Kızıldeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle: Husiler Babulmendeb'in kontrolünü tamamen ele geçirdi

Yemen’de İran destekli Husilerin, Kızıldeniz’in girişindeki stratejik Babulmendeb Boğazı’nda bulunan Meyyun (Perim) Adası’nı ele geçirdiği öne sürüldü. Adanın kontrol altına alınmasının, Husilere Babulmendeb Boğazı üzerinde önemli bir stratejik avantaj sağlayacağı belirtildi.

Yemen hükümetine yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Babulmendeb Boğazı'nda stratejik öneme sahip Meyyun (Perim) Adası'nı ele geçirdiği kaydedildi. Husilerin, söz konusu adayı ele geçirmesinin Babulmendeb Boğazı'nı kontrol altına almaları anlamına geldiği ifade edildi.

Kızıldenizde gerilimi tırmandıracak hamle: Husiler Babulmendebin kontrolünü tamamen ele geçirdi

BABULMENDEB BOĞAZI'NI KONTROL ALTINA ALDILAR

Meyyun Adası, Hint Okyanusu'nu Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e bağlayan stratejik geçiş noktası Babulmendeb Boğazı'nın en dar noktasında yer alıyor. Ada, Babulmendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kontrolü için stratejik önem arz ediyor.

KIZILDENİZ KIYISINDAKİ TAİZ'İN ZUBAB İLÇESİ DE HUSİLERİN ELİNE GEÇTİ

Öte yandan Yemen hükümetine yakın kaynaklar, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Taiz kentine bağlı Zubab ilçesini de ele geçirdiğini aktardı.

Zubab, Babulmendeb Boğazı'nın kıyısında, doğrudan boğaza bakan bir sahil kasabası olması dolayısıyla stratejik açıdan oldukça önemli bir konumda bulunuyor.

Kızıldenizde gerilimi tırmandıracak hamle: Husiler Babulmendebin kontrolünü tamamen ele geçirdi

KONTROL HARİTASI DEĞİŞTİ

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kentini ele geçirmesinin ardından söz konusu Meyyun Adası ve Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu. Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz’in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi. Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaştı.

Kızıldenizde gerilimi tırmandıracak hamle: Husiler Babulmendebin kontrolünü tamamen ele geçirdi

HÜRMÜZ BOĞASI'NDAKİ TIKANMA VE BABULMENDEB'İN ÖNEMİ

ABD-İran çatışmasında Hürmüz Boğazı'nın tıkanması ve petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz ihracının durma noktasına gelmesi, Kızıldeniz güzergahını daha önemli hale getirmişti.

Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babulmendeb Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana güzergâhını oluşturuyor.

Süveyş Kanalı'nı kullanan gemilerin Babulmendeb Boğazı'ndan geçmek zorunda olması nedeniyle milyonlarca varil petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz, bu güzergâh üzerinden taşınıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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