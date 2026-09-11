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Spor

ABD Açık'ta Sabalenka-Rybakina finali: Dünya 1 numarası ile 2 numarası rakip oldu

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ABD Açık'ta Sabalenka-Rybakina finali: Dünya 1 numarası ile 2 numarası rakip oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina, 12 Eylül Cumartesi günü finalde karşı karşıya gelecek.

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New York kentinde düzenlenen turnuvada Belaruslu Aryna Sabalenka, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, üst üste üçüncü defa ABD Açık finaline adını yazdırdı.

Kazak tenisçi Rybakina, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek, kariyerinde ilk ABD Açık finaline yükseldi.

Elena Rybakina
Başlık ResmiElena Rybakina

Sabalenka, ABD Açık'ta üst üste 3'üncü şampiyonluk için korta çıkacak. Elena Rybakina, kariyerindeki 3'üncü grand slam zaferi ve ABD Açık'ta ilk şampiyonluğu hedefliyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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