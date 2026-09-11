ABD Açık'ta Sabalenka-Rybakina finali: Dünya 1 numarası ile 2 numarası rakip oldu
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina, 12 Eylül Cumartesi günü finalde karşı karşıya gelecek.
New York kentinde düzenlenen turnuvada Belaruslu Aryna Sabalenka, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, üst üste üçüncü defa ABD Açık finaline adını yazdırdı.
Kazak tenisçi Rybakina, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek, kariyerinde ilk ABD Açık finaline yükseldi.
Sabalenka, ABD Açık'ta üst üste 3'üncü şampiyonluk için korta çıkacak. Elena Rybakina, kariyerindeki 3'üncü grand slam zaferi ve ABD Açık'ta ilk şampiyonluğu hedefliyor.