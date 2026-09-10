Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu

"BANA KİMSE İNANMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Ulu, neden sustuğuna ilişkin eleştirilere, "Bakın, o kadar gün sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Susmak zorunda kaldığım için sustum.

Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini, üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan, sana kim inanır?

Ama ben zaten ona bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim, senin yüzünden ben oraya kelepçeli bir şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim" şeklinde cevap verdi.