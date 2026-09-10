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Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu

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Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk etapta kaza olarak değerlendirilen ölüm, soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte farklı iddiaların gündeme gelmesine neden oldu. 

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise annesinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli olarak tutuklandı.

Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu

Soruşturma devam ederken, olay gecesine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün ölümünden önce yanında bulunan ve daha sonra itirafçı olan Sultan Nur Ulu, uzun süre sessiz kalmasının nedenini anlattı.

ATV Haber'e konuşan Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in olay sonrasındaki tavırlarına ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu.

Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu

"BANA KİMSE İNANMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Ulu, neden sustuğuna ilişkin eleştirilere, "Bakın, o kadar gün sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Susmak zorunda kaldığım için sustum. 

Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini, üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan, sana kim inanır? 

Ama ben zaten ona bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim, senin yüzünden ben oraya kelepçeli bir şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim" şeklinde cevap verdi.

Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu

Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın olay sonrasındaki tavırlarına ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı. 

Ulu, "Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscarlık bir performans sergiliyordu. Sordum. Dedim ki, 'Tuğyan, neden böyle bir şey yaptın?' Sorduğumda ağlamaya başlıyordu" dedi.

Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu

Ulu ayrıca, "Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler ama Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscarlık bir performans sergiliyordu" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu

Olaydan yaklaşık iki ay sonra Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanmıştı. 

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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