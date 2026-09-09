Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Teknoloji

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Yıllardır devam eden bekleyiş sona erdi. Apple, “Surprise and Shine” etkinliğinde ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtarak Samsung, Huawei ve Google’ın yer aldığı katlanabilir telefon pazarına resmen giriş yaptı.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone nihayet ortaya çıktı. Şirket, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayan “Surprise and Shine” etkinliğinde katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonunu resmen tanıttı. Açıldığında geniş ekranlı bir kullanım alanı sunan cihaz, kapatıldığında daha kompakt bir telefona dönüşüyor. Apple ayrıca yeni modelin ekran, kamera, işlemci ve pil özellikleriyle birlikte fiyatını ve satış tarihini de açıkladı.
Resmi adı Duo olarak açıklanan katlanabilir iPhone, Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en farklı iPhone tasarımını kullanıyor.

Appleın ilk katlanabilir iPhoneu Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi
Başlık ResmiAppleın ilk katlanabilir iPhoneu Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Cihazda 5,5 inç dış ekran ile açıldığında 7,8 inç büyüklüğe ulaşan OLED katlanabilir ekran bulunuyor. Açıldığında 4:3 oranına yaklaşan geniş ekran farklı bir deneyim sunuyor. Bu ekranda uygulamalar yan yana ve çoklu görevlerle kullanılabiliyor.

Duo, açık durumda 4,8 mm, kapandığında ise 9,6 mm kalınlığa ulaşıyor.

Telefonda Touch ID, güç tuşuna entegre şekilde kullanılıyor. Selfie kamerası ise ekranın arkasına gizlendi.

iPhone Duo'da Apple'ın yeni A20 Pro işlemcisi bulunuyor.

A20 PRO İŞLEMCİ İLE GELİYOR

iPhone Duo'da Apple'ın yeni A20 Pro işlemcisi bulunuyor. 2nm teknolojisi ile geliştirildi. Yüzde 20 daha hızlı. Yeni GPU 7 çekirdekli bir tasarıma sahip ve performansı yüzde 40 artırıyor.
Nöral motor yüksek hızlı AI modelleri için geliştirildi. A20 Pro özelleştirilmiş bir paketleme sistemine kullanıyor. Soğutmayı ve sürekli iş yükü durumunda termal başarımı oldukça üst seviyeye çıkarılmış.

A20 Pro, A19 Pro'ya göre grafik performansında yaklaşık yüzde 18 artış sunacak.

Appleın ilk katlanabilir iPhoneu Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi
Başlık ResmiAppleın ilk katlanabilir iPhoneu Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi
ÖNERİLEN HABERLER
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
T-OTOMOBİL

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

KAMERA SİSTEMİ

iPhone Duo 48 megapiksellik ana kamera ve 48 megapiksellik Ultra Wide kamera sistemiyle geliyor. Ön tarafta ise 24 megapiksellik kamera bulunuyor. Duo'da MagSafe desteği de yer alıyor. Hem ön kamera hem de arka kamera aynı anda kullanılabiliyor. Bu da facetime görüşmelerde kolaylık sağlıyor.

Appleın ilk katlanabilir iPhoneu Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi
Başlık ResmiAppleın ilk katlanabilir iPhoneu Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

İKİ BATARYALI SİSTEM

Modelin her iki ekranının altında da birer pil bulunuyor ve toplam kapasiteleri 5400 ile 5800 mAh. Tek şarjla her iki ekran da kullanılırsa 24 saatlik bir kullanım sunuyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

İlk katlanabilir iPhone olan Duo’nun satış fiyatı 1999 dolardan Ekim ayının 23’ünde satışa çıkacak. En üst donanım seviyesinde 3 bin doları bulması bekleniyor.

Duo’nun Türkiye satış fiyatları:

256GB 229.999 TL

512GB 246.999 TL

1 TB 280.999 TL

2 TB 335.999 TL

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Teknoloji
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu, özel harekatı görünce teslim oldu
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı
BURUK'TAN LEAO KARARI
BURUK'TAN LEAO KARARI
Galatasaray'ın Sporting Lizbon 11'inde sürpriz
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü mercek altında
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
SALDIRI PROVASI YAPILDI
SALDIRI PROVASI YAPILDI
ABD "delinemeyen dağı" vurmaya hazırlanıyor!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Transfer itirafı bizzat başkandan geldi
"HİÇBİR TEHDİT ALMADIM!"
Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in iddialarını yalanladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Eşiyle tartışıp evden çıkmıştı... Kayıp kadının bulunduğu anlar yürek burktu
Kayıp kadının bulunduğu anlar yürek burktu
Kaydet
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
Kaydet
Galatasaray'ın Sporting Lizbon 11'inde sürpriz: Buruk'tan Leao kararı
Galatasaray'ın Sporting Lizbon 11'inde sürpriz
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.