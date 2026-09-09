Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Yıllardır devam eden bekleyiş sona erdi. Apple, “Surprise and Shine” etkinliğinde ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtarak Samsung, Huawei ve Google’ın yer aldığı katlanabilir telefon pazarına resmen giriş yaptı.

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone nihayet ortaya çıktı. Şirket, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayan “Surprise and Shine” etkinliğinde katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonunu resmen tanıttı. Açıldığında geniş ekranlı bir kullanım alanı sunan cihaz, kapatıldığında daha kompakt bir telefona dönüşüyor. Apple ayrıca yeni modelin ekran, kamera, işlemci ve pil özellikleriyle birlikte fiyatını ve satış tarihini de açıkladı.

Resmi adı Duo olarak açıklanan katlanabilir iPhone, Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en farklı iPhone tasarımını kullanıyor.



Appleın ilk katlanabilir iPhoneu Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Cihazda 5,5 inç dış ekran ile açıldığında 7,8 inç büyüklüğe ulaşan OLED katlanabilir ekran bulunuyor. Açıldığında 4:3 oranına yaklaşan geniş ekran farklı bir deneyim sunuyor. Bu ekranda uygulamalar yan yana ve çoklu görevlerle kullanılabiliyor.

Duo, açık durumda 4,8 mm, kapandığında ise 9,6 mm kalınlığa ulaşıyor.

Telefonda Touch ID, güç tuşuna entegre şekilde kullanılıyor. Selfie kamerası ise ekranın arkasına gizlendi.

iPhone Duo'da Apple'ın yeni A20 Pro işlemcisi bulunuyor.

A20 PRO İŞLEMCİ İLE GELİYOR

iPhone Duo'da Apple'ın yeni A20 Pro işlemcisi bulunuyor. 2nm teknolojisi ile geliştirildi. Yüzde 20 daha hızlı. Yeni GPU 7 çekirdekli bir tasarıma sahip ve performansı yüzde 40 artırıyor.

Nöral motor yüksek hızlı AI modelleri için geliştirildi. A20 Pro özelleştirilmiş bir paketleme sistemine kullanıyor. Soğutmayı ve sürekli iş yükü durumunda termal başarımı oldukça üst seviyeye çıkarılmış.

A20 Pro, A19 Pro'ya göre grafik performansında yaklaşık yüzde 18 artış sunacak.



Appleın ilk katlanabilir iPhoneu Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

KAMERA SİSTEMİ

iPhone Duo 48 megapiksellik ana kamera ve 48 megapiksellik Ultra Wide kamera sistemiyle geliyor. Ön tarafta ise 24 megapiksellik kamera bulunuyor. Duo'da MagSafe desteği de yer alıyor. Hem ön kamera hem de arka kamera aynı anda kullanılabiliyor. Bu da facetime görüşmelerde kolaylık sağlıyor.



Appleın ilk katlanabilir iPhoneu Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

İKİ BATARYALI SİSTEM

Modelin her iki ekranının altında da birer pil bulunuyor ve toplam kapasiteleri 5400 ile 5800 mAh. Tek şarjla her iki ekran da kullanılırsa 24 saatlik bir kullanım sunuyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

İlk katlanabilir iPhone olan Duo’nun satış fiyatı 1999 dolardan Ekim ayının 23’ünde satışa çıkacak. En üst donanım seviyesinde 3 bin doları bulması bekleniyor.

Duo’nun Türkiye satış fiyatları:

256GB 229.999 TL



512GB 246.999 TL



1 TB 280.999 TL



2 TB 335.999 TL

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