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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Demirovic fırtınası: Hat-trick yaptı, tarihe geçti

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Şampiyonlar Ligi'nde Demirovic fırtınası: Hat-trick yaptı, tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart, Bosna Hersekli forveti Ermedin Demirovic'in hat-trick yaptığı maçta Viking'i 3-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Alman ekibinden renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu Ermedin Demirovic, sarı kırmızılılardan gelen teklifi reddetmişti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında Sebastian Hoeness'in teknik direktörlüğündeki Bundesliga ekibi Stuttgart, Bjarte Lunde Aarsheim'in çalıştırdığı Norveç ekibi Viking'i konuk etti.

DEMIROVIC COŞTU

Stuttgart Arena'da oynanan müsabakada Alman ekibi, Viking'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 20, 26 ve 32. dakikalarda Ermedin Demirovic kaydetti. Konuk ekibin golü ise 22. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi.

EN ERKEN BEŞİNCİ HAT-TRICK

Stuttgart-Viking maçının ilk 32 dakikasında üç gol atan Ermedin Demirovic, Şampiyonlar Ligi’nin en erken beşinci hat-trick’ini kaydetti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde Stuttgart'tan renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu Ermedin Demirovic, Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmişti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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