Şampiyonlar Ligi'nde Demirovic fırtınası: Hat-trick yaptı, tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart, Bosna Hersekli forveti Ermedin Demirovic'in hat-trick yaptığı maçta Viking'i 3-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Alman ekibinden renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu Ermedin Demirovic, sarı kırmızılılardan gelen teklifi reddetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında Sebastian Hoeness'in teknik direktörlüğündeki Bundesliga ekibi Stuttgart, Bjarte Lunde Aarsheim'in çalıştırdığı Norveç ekibi Viking'i konuk etti.

DEMIROVIC COŞTU

Stuttgart Arena'da oynanan müsabakada Alman ekibi, Viking'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 20, 26 ve 32. dakikalarda Ermedin Demirovic kaydetti. Konuk ekibin golü ise 22. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi.

EN ERKEN BEŞİNCİ HAT-TRICK

Stuttgart-Viking maçının ilk 32 dakikasında üç gol atan Ermedin Demirovic, Şampiyonlar Ligi’nin en erken beşinci hat-trick’ini kaydetti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde Stuttgart'tan renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu Ermedin Demirovic, Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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