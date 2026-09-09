Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Antalya’daki yangın paylaşımları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Antalya’daki yangın paylaşımları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

Antalya’daki orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı mercek altına alındı. Başsavcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşım hakkında resen soruşturma başlatırken, hesabın incelenmesi ve paylaşımı yapanların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Antalya'da 2 gün boyunca süren orman yangını yargıya taşındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınlarıyla ilgili halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici olduğu değerlendirilen sosyal medya paylaşımı hakkında resen soruşturma başlattı.

Antalya’daki yangın paylaşımları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiAntalya’daki yangın paylaşımları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı
ÖNERİLEN HABERLER
Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay
3. SAYFA

Yangın sanılıyordu, vahşet çıktı! Karı kocanın ölümünde kan donduran detay

Başsavcılık tarafından, Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunuldu.

Antalya’daki yangın paylaşımları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiAntalya’daki yangın paylaşımları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

SİBER POLİSE KİMLİK TESPİTİ TALİMATI

Ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sosyal medya hesabının ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi, başkaca suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesi, hesabın sahibi ile paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu, özel harekatı görünce teslim oldu
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı
BURUK'TAN LEAO KARARI
BURUK'TAN LEAO KARARI
Galatasaray'ın Sporting Lizbon 11'inde sürpriz
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü mercek altında
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
SALDIRI PROVASI YAPILDI
SALDIRI PROVASI YAPILDI
ABD "delinemeyen dağı" vurmaya hazırlanıyor!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Transfer itirafı bizzat başkandan geldi
"HİÇBİR TEHDİT ALMADIM!"
Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in iddialarını yalanladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo! İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi
Kaydet
Eşiyle tartışıp evden çıkmıştı... Kayıp kadının bulunduğu anlar yürek burktu
Kayıp kadının bulunduğu anlar yürek burktu
Kaydet
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.