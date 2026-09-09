Antalya’daki orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı mercek altına alındı. Başsavcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşım hakkında resen soruşturma başlatırken, hesabın incelenmesi ve paylaşımı yapanların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Antalya'da 2 gün boyunca süren orman yangını yargıya taşındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınlarıyla ilgili halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici olduğu değerlendirilen sosyal medya paylaşımı hakkında resen soruşturma başlattı.

Antalya’daki yangın paylaşımları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

Başsavcılık tarafından, Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili "Yörükeli Hareketi Antalya" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara erişimin engellenmesi amacıyla Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunuldu.

Antalya’daki yangın paylaşımları Başsavcılığı harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

SİBER POLİSE KİMLİK TESPİTİ TALİMATI

Ayrıca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sosyal medya hesabının ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi, başkaca suç unsuru taşıyan içeriklerin tespit edilmesi, hesabın sahibi ile paylaşımları yapan kişi veya kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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