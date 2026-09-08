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Spor

Arda Güler’e anlamlı ödül! Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıktı

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Arda Güler’e anlamlı ödül! Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıktı
Fotoğraf Başlığı Arda Gülere Şampiyonlar Ligi öncesi büyük ödül

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, milli futbolcu Arda Güler maç öncesi aldığı özel ödülle gündeme geldi. Güler, UEFA tarafından geçtiğimiz sezonun çıkış yapan en iyi futbolcusu seçilmesinin ardından ödülüyle poz verdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Inter ile Real Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ÖDÜLÜYLE POZ VERDİ

Karşılaşma öncesinde Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler de özel bir ödülle objektiflerin karşısına çıktı. Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Sezonun Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülüyle poz verdi.

Arda Gülere Şampiyonlar Ligi öncesi büyük ödül
Başlık ResmiArda Gülere Şampiyonlar Ligi öncesi büyük ödül

Cezası nedeniyle Inter karşısında forma giyemeyecek olan genç futbolcunun aldığı ödül, Real Madrid ile Inter arasındaki mücadele öncesinde dikkat çeken anlardan biri oldu. Arda Güler, performansıyla Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi'nde öne çıkan genç oyuncular arasında yer aldı.

Ödülünü futbol dünyasının önemli isimlerinden Luis Figo'nun elinden alan milli futbolcunun verdiği poz, maç öncesinde büyük ilgi gördü.

Arda Gülere Şampiyonlar Ligi öncesi büyük ödül
Başlık ResmiArda Gülere Şampiyonlar Ligi öncesi büyük ödül

BU SEZON 1 GOL, 1 ASİST

Arda Güler, yeni sezonda Real Madrid formasıyla 4 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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