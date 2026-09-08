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Antalya alevlere teslim! Yangın iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı

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Antalya’nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin Antalya-Isparta kara yoluna kadar ilerlediği yangında 254 hane tahliye edilirken, 600’ün üzerinde personel ve çok sayıda hava aracıyla söndürme çalışmaları sürüyor.

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Antalya’da akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Aksu’dan Kepez’e sıçrayan alevler yerleşim bölgelerine yaklaşırken, tedbir amacıyla yüzlerce ev boşaltıldı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Antalya alevlere teslim! Yangın iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı
Başlık ResmiAntalya alevlere teslim! Yangın iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı

YÜZLERCE KİŞİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşan yangında alevlerin kara yolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İKİ İLÇEDE 254 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi.

Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

AFAD mobil koordinasyon tırı da yangın bölgesine ulaştı. Orman yangınına müdahale çalışmalarına Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta Belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Öte yandan mobil iletişim şebekelerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı.

Antalya alevlere teslim! Yangın iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı
Başlık ResmiAntalya alevlere teslim! Yangın iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı

8 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Yangından 8 vatandaş etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma şikayeti nedeniyle hastaneye sevk edildi, 6 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı.

Kepez Belediyesi ekiplerince hayvanların tahliyesi için 3 kamyon ve 6 personel görevlendirildi.

Türk Kızılay Antalya ekipleri de bölgede 3 ikram aracı, 3 öncü araç, 9 personel ve 5 gönüllüyle çalışma yürüttü. Ekipler, 3 bin şişe su, 500 kişilik ayran, 2 bin 500 soda, 750 sandviç, 1000 kişilik çay ve çorba, 600 kişilik kruvasan ve 3 bin kişilik kek dağıttı.

CK Akdeniz Elektrik tarafından bölgede yaşanan elektrik kesintisinden toplam 2 bin 329 abonenin etkilendiği bildirildi.

Antalya alevlere teslim! Yangın iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı
Başlık ResmiAntalya alevlere teslim! Yangın iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı

Yangının söndürüldüğü bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit, Defterdarlık ekiplerince de zarar tespit çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Kırsal kesimdeki vatandaşlar da ilaçlama makinelerine su doldurarak yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçileri, ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Yangının yerleşim yerlerini tehdit boyutu büyük oranda azaltıldı" açıklamasını yaptı.

Antalya alevlere teslim! Yangın iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı
Başlık ResmiAntalya alevlere teslim! Yangın iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı

KUMLUCA

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Toptaş Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Vali Şahin yangının son durumuna ilişkin, "Kumluca'daki yangının enerjisi düşürüldü. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor şu an. Ekiplerimiz havadan ve karardan çalışmaya devam ediyor" şeklinde açıklama yaptı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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