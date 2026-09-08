Sergen Yalçın "mümkün değil" dedi: Tersi olursa bir daha futbol konuşmam

Beşiktaş'ta görev yaptığı son dönemde başarısız bir görüntü çizen ve yeni sezon öncesi görevden ayrılan Sergen Yalçın, 925 milyon euro kadro değerine sahip dünyaca ünlü kulüp hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti. 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben bir şeye 'olmaz' diyorum, eğer o olursa futbolla ilgili bir daha hiç konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Manchester United, 4 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Sergen Yalçın, kadrosunda Lisandro Martinez, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford ve Benjamin Sesko gibi yıldızları barındıran İngiliz devi hakkında Yalçın'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta yorumculuk yapıyor.

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"BİR TANE YETENEKLİ OYUNCUSU YOK"

KAFA Sports Youtube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevaplayan deneyimli hoca, "Manchester United’ı hiç seyretmem, nefret ettim. Kadroya baktım, maça bakıyorum çok kötü. Bir tane yetenekli oyuncusu yok. Manchester United İngiltere’de şampiyon olması mümkün değil. Bruno Fernandes, klasik 8 numara" değerlendirmesinde bulundu.

Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

"BENİM 'OLMAZ' DEDİKLERİMİ YAZIN"

eni sezonda yorumculuk yapan Yalçın, "Hull City ve Everton maçlarını seyrettim. Benim 'olmaz' dediğim olsun... Ben bir şeye olmaz diyorum, eğer o olursa futbolu falan her şeyi bırakacağım. Futbolla ilgili bir daha hiç konuşmayacağım. Manchester United, İngiltere'de şampiyon falan olamaz. Bırakın şampiyonluğu, ilk 2'ye ilk 3'e giremez. Sezon sonu görüşürüz, hadi şimdiden söylüyorum. 'Olmaz' diyorsam olmaz. Benim 'olmaz' dediklerimi yazın. Sergen Yalçın, 'Manchester United, İngiltere'de şampiyon olamaz, ilk 2'ye giremez' diyor" açıklamasını yaptı.

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