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Cinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü

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Cinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü
Fotoğraf Başlığı Cinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü

Muğla’da eşi Sermin Bacak’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ali Bacak’ın hakim karşısındaki savunması pes dedirtti. Bacak, “Eşimin saçının teline zarar getirmedim yıllarca. Dünyamdı, her şeyimdi o benim” diyerek tahliyesini isterken, 16 yaşındaki oğlu ise babasının geçmişte annesini tüfekle kovaladığını anlattı.

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Feci olay, 8 Mart 2026 tarihinde Kavaklıdere ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sermin Bacak göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Bacak tutuklandı.

Hakkında 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ali Bacak'ın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü
Başlık ResmiCinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü

"ARKADAŞLIĞIMIZ AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Savunmasını yapan Ali Bacak, eşi Sermin Bacak ile tanışma ve evlilik süreçlerini anlattı. Bacak, "Kavaklıdere Çamlıbel Mahallesi'nde 10 senedir oturuyorum. 2003 yılında aynı yerde oturuyorduk. Fethiye'de Sermin ile arkadaşlığımız aşka dönüştü. Bu şekilde hayatımız devam etti. İlk eşim baba evine döndü. Sermin'le arkadaşlığımıza devam ettik. 2009 Ekim ayında kaçtık, Ortaca'da yuva kurduk. Sonra bir çocuğumuz dünyaya geldi. Ayrılık yaşadık, bir süre sonra tekrar birleştik. Ortaca'dan Muğla Kavaklıdere'ye taşındık" dedi.

Cinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü
Başlık ResmiCinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü

"EŞİMDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU, ÇOK AGRESİFTİ"

Eşinin bir süre ailesinin yanında Fethiye'de kaldığını söyleyen Bacak, sonrasında davranışlarının değiştiğini iddia etti. Bacak, "Fethiye'ye gitti, ailesinin yanında annesi ve kardeşleri ilgilendi. Sermin orada 81 gün kaldı. Döndükten sonra eşimde değişiklikler oldu. Çok agresifti, daha da agresifti. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden kavga çıkarıyordu. Tartışmalarımız sıklaştı" diye konuştu.

"ELİNDE MAKASLA ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Olay günü sabah saatlerinde eşiyle tartıştıklarını, akşam saatlerinde ise yeniden tartışma yaşandığını anlatan Bacak, olayın gece saat 23.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Bacak, "Olay gününde hiçbir şey yoktu. Kahvaltıdan tartışmalı ayrıldık. Evde oğlumla birlikte yemek yedik. Birbirimize söz vermiştik, o gün alkol alışımızın son günü olacaktı. Çocukla biz yemek yedik, o yemedi. Tartışıyoruz, konu kapanıyor, tekrar tartışıyoruz. Olay akşam 11'de oldu sanırım. ‘Ben gideceğim' dedi. Ben de ‘Gideceksen Kur'an'a el bas' dedim. Elinde makasla üzerime yürüdü. ‘Ben gittikten sonra başkalarına mı getireceksin?' dedi. Tartışma başladı" ifadelerini kullandı.

SANIĞIN BIÇAK SAVUNMASI: “İTTİM, SAVRULDUK, DÖNDÜK”

Olay sırasında eşinin elinde bıçak bulunduğunu öne süren Bacak, "Siyah saplı porselen bir bıçak vardı. İttim, sonra elinde bıçağı gördüm. ‘Ne yapıyorsun?' dedim. Savrulduk, döndük. Ayağım koltuğa çarptı, yere düştüm. Üzerimden Sermin'i ittirdim, kalktık. 'Bana bir şey oluyor' dedi. Baktım, her yeri kan. Genişliği 1 santimetre kesik vardı. Tampon uygulamaya başladım. Oğlum 112'yi aradı. Toplamda 15 saniye sürdü olay" dedi.

"30-35 DAKİKA KALP MASAJI YAPTIM"

Eşine müdahale ettiğini savunan Bacak, "30-35 dakika kalp masajı yaptım, kurtaramadım. 112 ekipleri elektroşok yaptı, geri dönmedi" diye konuştu.

“SAÇININ TELİNE ZARAR GETİRMEDİM YILLARCA”

Suçlamayı kabul etmeyen Bacak, "Eşimin saçının teline zarar getirmedim yıllarca. Dünyamdı, her şeyimdi o benim. Eşime ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Şimdiye kadar şiddet uygulamadım. Ben Sermin'e bir şey yaptığıma kimse inanmaz. Biz örnek gösterilen bir çifttik" ifadelerini kullandı.

"CANINI ALMAK AKLIMDAN GEÇTİYSE ALLAH BENİM CANIMI ALSIN"

Savunmasının sonunda tahliyesini talep eden Bacak, "Bugün 185 gün oldu. Allah yukarıda. Allah'ın verdiği canını almak aklımın ucundan geçtiyse Allah benim canımı alsın. Benim bir suçum yok, suçsuzum. Oğlum için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü
Başlık ResmiCinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü
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16 YAŞINDAKİ OĞLU: "ANNEM YERDE YATIYORDU, HER YER KANDI"

Duruşmada Sermin Bacak'ın 16 yaşındaki oğlu Ali Rıza Berk Bacak da pedagog eşliğinde SEGBİS üzerinden dinlendi.

Olayı görmediğini belirten Ali Rıza Berk Bacak, "Saat akşam 21.00 civarında yemeğimi yedim. Babam söylenmeye devam ediyordu, annem sessizdi. Saat 23.30 gibi kulaklık taktım, sonra kapattım, uyudum. Herhangi bir ses duymadım. 00.20'de babam uyandırdı. ‘Anne ölüyor' dedi. Annem yerde yatıyordu. Her yer kandı. Bıçak yakınlarda değildi. Annemde hareket yoktu, bilinci yerinde değildi. 112'yi aradık" dedi.

"KESİNLİKLE DÜŞMEYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ali Rıza Berk Bacak, "Olayı görmesem de kesinlikle düşmeyle olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bacak, babasının alkol kullandığını ve evde farklı otlar bulunduğunu da iddia ederek, "Alkol çok kullanıyordu. Evde otlar vardı" dedi.

"KÜÇÜKKEN ANNEMİ TÜFEKLE KOVALADIĞINI BİLİYORUM"

Babasının geçmişte annesine yönelik davranışlarını da anlatan Ali Rıza Berk Bacak, "Ben küçükken annemi tüfekle kovaladığını biliyorum. Annem ne zaman uzlaşmaya gitse de babam hiç susmuyordu. Olay günü hakaretleri başlatan babamdı. Annemin sülalesine karşı küfürler yağdırıyordu" diye konuştu.

Cinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü
Başlık ResmiCinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü

ANNE VE OĞUL ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmaya Sermin Bacak'ın annesi Emine Tombak da katıldı. Tombak, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sermin Bacak'ın oğlu Ali Rıza Berk Bacak da babasından şikayetçi olduğunu belirtti.

AVUKAT GÜLAY UZUN: "EZBERLENMİŞ VE ASILSIZ BİR İFADEYDİ"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Sermin Bacak ailesinin avukatı Gülay Uzun, sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Uzun, "Sanığın ifadesi ezberlenmiş ve asılsız bir ifadeydi. Bunu açıkça söyleyebilirim. Ardından çocuğun ifadesi alındı. Çocuk, olayları ve daha önce yaşanan kavgaları, annesinin maruz kaldığı şiddeti, daha önce yaşadığı tehdit, kovalama ve benzeri olayları anlattı. Savcılık kasten öldürme için mütalaasını verdi. Sanık müdafileri süre istedi. Duruşma bu nedenle 1 Ekim'e ertelendi. Biz sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılacağı kanaatindeyiz. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettik" dedi.

ANNE EMİNE TOMBAK: "İŞKENCE YAPMADIĞI BİR GÜN YOKTU"

Sermin Bacak'ın annesi Emine Tombak ise kızının yıllarca şiddet ve tehdit gördüğünü iddia ederek, "Benim çocuğum okuyordu. Okulun bitiminde önüne geçtiler, tehditle kaçırdılar. 17-18 sene bir gün huzur vermediler. Küfretmediği, işkence yapmadığı bir gün yoktu. Sanığın söylediklerinin hepsi yalan" diye konuştu.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duruşmada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, taraflar arasında sanığın savunmasında belirttiği şekilde bir boğuşma olmadığı ve sanığın kasten öldürme suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Sanığın tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Sanık avukatının süre talebinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Ekim 2026 saat 10.00'a erteledi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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