İstanbul'da okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler hız kazandı. İstanbul'da 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürün denetlenirken, raf ve kasa fiyatları uyuşmayan ürünler nedeniyle 997 bin 223 lira idari yaptırım uygulandı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Yakası'nda 22, Anadolu Yakası'nda 14 olmak üzere toplamda 36 ekiple denetime çıktı.

Ekipler tarafından, okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı incelendi. Ürünlerin alış-satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı.

Ayrıca, ürün güvenliği açısından tehlikeli ve riskli görülen ürünler kontrol edildi, ürünlerin üzerindeki etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinler incelendi.

İstanbulda okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Şişli'de bir kırtasiyede katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İstanbul'da 5 Ağustos'tan itibaren 885 kırtasiye ürünü satan işletmede denetim yaptık. Bu 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürünü hem fiyat etiketi açısından hem haksız fiyat açısından hem de ürün güvenliği açısından denetledik. Bu denetimlerimiz neticesinde yaklaşık 251 ürünün reyonla kasa arasındaki fiyatların uyuşmadığını gördük. Bunlara 997 bin 223 lira tutarında idari yaptırım uyguladık. Yine bu denetimlerin içerisinde 24 bin 378 ürünün de fiyatlarını yüksek bulduk. Haksız Fiyat Artışı (HFA) tutanağı düzenledik. Faturalarını istedik. Bunların alım ve satım faturalarını inceliyoruz. Neticelendiğinde de Bakanlığımız bu konuda kamuoyuna duyuru yapacaktır."

İsmail Menteşe, denetimler sonucunda Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uyumun da arttığını belirterek, "2025-2026 yılı aralığında işletmelerimizin fiyat etiketine uyum oranının ciddi oranda yükseldiğini gördük. Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat etiketine uyum açısından yüzde 85'lik bir iyileşme var. Bu bizim açımızdan da sevindirici. Vatandaşlarımız açısından da sevindirici." diye konuştu.

BURSA

Osmangazi ilçesindeki bir kırtasiye ürünleri satış mağazasında denetim yapan ekipler, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını kontrol etti.

Sırt çantası, boya ve defter gibi ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

İstanbulda okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlere ağustosta başladıklarını, okulların açılmasına sayılı günler kala denetimleri artırdıklarını bildirdi.

Raflarda etiketi olmayan veya etiket ile kasa fiyatında uyuşmazlık olan her bir ürün için 3 bin 973 lira idari para cezası kesileceğini ifade eden Aslanlar, Ticaret Bakanlığınca fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 180 bin 617 liradan 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanabildiğini aktardı.

BALIKESİR

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki kırtasiyeleri denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, boya, silgi, defter ve kalem gibi kırtasiye ürünlerinde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır kırtasiye denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

İstanbulda okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza

MALATYA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki market ve kırtasiyeleri denetleyen ekipler, ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi, iş yeri yetkililerini bu konuda bilgilendirdi.

Malatya Ticaret İl Müdür Vekili Songül Esen, gazetecilere, öğrencilerin ve velilerin ekonomik menfaatlerini korumak için denetim yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Esen, şöyle konuştu:

"10 Ağustos itibarıyla 115 işletmede 8 bin 460 ürün denetlenmiş, 2 ayrı firmaya 4 farklı üründe idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımız şikayetlerini ALO 175 Tüketici Hattı ile Haksız Fiyat Artışı (HFA) ve E-Devlet üzerinden iletebilirler. Ekiplerimiz tarafından ilgili işletmelere denetimlerimiz yapılacaktır."

İstanbulda okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiyelerde denetim yaptı.

Kent merkezindeki kırtasiyeleri dolaşan ekipler, satışı yapılan ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi.

İstanbulda okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, gazetecilere, toplumun menfaatlerini korumak için denetim yaptıklarını vurgulayarak, "Başta ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını kontrol ediyoruz. İş yeri çalışanlarını mevzuat konusunda bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızın genel menfaati için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

DİYARBAKIR

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir kırtasiyede inceleme yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, geçen aydan itibaren yoğun bir şekilde denetim yaptıklarını belirterek, "Amacımız tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak. Kırtasiyelerde yaptığımız denetimlerde yaklaşık 204 esnafımıza ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde 4 bin 357 ürünü kontrol ettik." dedi.

Atik, denetimleri sadece kırtasiye ürünlerine yönelik yapmadıklarını, aynı zamanda perakende satışa sunulan bütün ürün gruplarında gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yılın başından itibaren 4 bin 151 firmada 76 bin 532 ürünü kontrol ettiklerini kaydetti.

İstanbulda okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza

Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Kural ihlali yapıldığını tespit ettiğimiz ürünlerle ilgili 8 milyon 128 bin 758 lira idari yaptırım kararımız oldu. Ticaret İl Müdürlüğü olarak hem esnafımıza rehberlik etmeye hem de tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."

SAKARYA

Adapazarı ilçesindeki kitapçılar çarşısındaki dükkanları denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, boya, silgi ve oyuncak türü kırtasiye ürünlerinde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

KOCAELİ

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapan işletmeleri denetledi.

İzmit ilçesinde bir kırtasiyede denetim gerçekleştiren ekipler, çanta, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini sağlık ve etiket açısından inceledi.

Kocaeli Ticaret İl Müdür Vekili Yücel Ekmekçi, fiyat etiketlerinin kapsam ve biçim açısından okunabilir, düzgün ve anlaşılır olması, tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı bilgiler içermemesi gerektiğini belirterek, etiketlerde ürünün üretim yeri ile Türkiye'de üretilen mallarda bakanlıkça tescil ve ilan edilen "Yerli Üretim" logosunun bulunmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Ekmekçi, fiyat etiketlerinde ürünün özellikleri ile KDV dahil satış fiyatının yanı sıra birim satış fiyatı ve birim satış fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de yer alması gerektiğini ifade etti.

Konuya ilişkin gerekli incelemeleri yaptıklarını, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen aykırılıkların tespit edilmesi halinde tutanak düzenleyerek gerekli işlemleri uyguladıklarını anlatan Ekmekçi, "İşletmelerimizde kasada fiyat farkının mevcut olması durumunda, tüketicinin lehine olan fiyat üzerinden satışın gerçekleştirilmesi daha makul olur. Aksi durumda bununla ilgili idari işlem müdürlüğümüz tarafından uygulanmaktadır." dedi.

Ekmekçi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Kocaeli'de 2026 yılında toplam 8 bin 383 firmada 80 bin 961 ürünün incelendiğini, 1679 firmada 4 bin 273 üründe aykırılık tespit edilerek gerekli idari işlemlerin uygulandığını bildirdi.

Temel amaçlarının velilerin, öğrencilerin ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak olduğunu vurgulayan Ekmekçi, söz konusu denetimlerin, aynı zamanda adil ve şeffaf bir rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla devam ettiğini kaydetti.

TRABZON

Ortahisar ilçesindeki kırtasiyeleri denetleyen ekipler, ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi, iş yeri yetkililerini bu konuda bilgilendirdi.

Trabzon Ticaret İl Müdür Vekili Hakan Bayrak, yaptığı açıklamada, amaçlarının tüketicilerin herhangi bir usulsüz uygulamaya maruz kalmadan alışveriş yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

İstanbulda okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza

Denetimlerde herhangi bir aykırılık tespit edilmesi durumunda ise ilgili firmaya gerekli uyarıları yaparak idari yaptırım sürecini başlattıklarını dile getiren Bayrak, şunları kaydetti:

“Bu zamana kadar 190 firma ve 21 bin 916 adet ürün denetledik. Toplamda 63 bin 568 lira idari para cezası kararı uygulandı. Ayrıca tüketicilerimiz, alışveriş süreçlerinde karşılaştıkları aykırılıkları şikayet etmek veya akıllarına takılan soruları sormak için illerimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerimize başvurabilir ya da 'ALO 175 Tüketici Hattı' üzerinden bizlere ulaşabilirler.”

ORDU

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki kırtasiyeleri denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketlerini kontrol ederek, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Şenel Çakır, yaptığı açıklamada, denetimlerde fiyat etiketi, kasa ve raf fiyat uyumu ile haksız fiyat artışına yönelik incelemeler yapıldığını dile getirdi.

İstanbulda okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza

Ticaret İl Müdürlüğünün yıl içerisinde kentte yaptığı denetimlere değinen Çakır, "1080 firmada denetim gerçekleştirilmiş, 91 bin 771 ürün denetlenmiş, 115 firmada 252 aykırılık tespit edilmiştir. Aykırılık tespit edilen ürünler için yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası