TOGG’da yüzde 46’lık hisse satışı gündemde! Fuat Tosyalı’dan dikkat çeken mesaj

TOGG'da ortaklık yapısının değişebileceği bir süreç gündemde. Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46'lık hisselerini satması beklenirken, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, muhtemel hisse değişiminin şirketin misyon ve vizyonunu değiştirmeyeceğini belirterek, “TOGG iyi bir yatırım” şeklinde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

Türkiye'nin otomobil üreticisi TOGG'da ortaklık yapısını değiştirebilecek bir süreç gündemde. Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu'nun şirketteki toplam yüzde 46'lık hisselerini satmasının gündeme gelmesiyle, söz konusu payların Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınabileceği belirtiliyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ortaklardan birinin hisselerini satması durumunda diğer ortakların ön alım hakkı bulunduğunu belirterek, “O gün şartlara ve değerlemeye bakılır; uygun görülürse pay artırmak da mümkün olabilir” ifadelerini kullandı. Ancak Tosyalı, şu an için Tosyalı Holding'in değerlendirdiği somut bir alım veya satış işlemi bulunmadığını aktararak, “Hisse değişimi de TOGG’un ortaya çıkış misyonunu, vizyonunu değiştirmez” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fuat Tosyalıdan TOGG hakkında önemli açıklama! hisse satışı gündemde

TOGG ÖNEMLİ BİR YATIRIM

TOGG'un önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Tosyalı, “Bugün ise şirket önemli bir eşiği geçti; üretim ve kârlılık açısından daha olumlu bir döneme girdiği kanaatindeyim” dedi.

Muhtemel hisse değişiminin TOGG'un misyon ve vizyonunu değiştirmeyeceğini vurgulayan Tosyalı, şirketin üretim ve kârlılık açısından önemli bir eşiği geride bıraktığını belirtti. Fabrikanın 150 bin araçlık üretim kapasitesine ulaşması halinde günlük yaklaşık 500 otomobil üretilebileceğini söyleyen Tosyalı, üretim arttıkça araç başına yatırım maliyetinin düşeceğini ve TOGG'un kârlı bir yapıya ulaşacağını ifade etti.

Fuat Tosyalıdan TOGG hakkında önemli açıklama! hisse satışı gündemde

Tosyalı ayrıca TOGG'un büyüme planlarının devam ettiğini, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında devreye alınması planlanan yeni modeller için iş planlarının hazır olduğunu açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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