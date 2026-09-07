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Dünya

Uçağı birbirine katınca koltuğa bağlanmıştı: 67 yaşındaki yolcu bakın kim çıktı

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Uçağı birbirine katınca koltuğa bağlanmıştı: 67 yaşındaki yolcu bakın kim çıktı
Fotoğraf Başlığı Uçağı birbirine kattı, yolcular koltuğa bağladı: 67 yaşındaki adam bakın kim çıktı

ABD'de Dallas-Newark seferini yapan American Airlines uçağında taşkınlık çıkararak yolcuların müdahalesiyle koltuğuna plastik kelepçe ve koli bandıyla sabitlenen kişinin kimliği belli oldu. 67 yaşındaki Layne Arthur Lundeen'in Arizona’da emlakçılık yaptığı ortaya çıkarken, olayın ardından işine son verildiği öğrenildi. Olaya ilişkin FBI tarafından soruşturma başlatıldı.

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American Airlines'ın 618 sefer sayılı Dallas-Newark uçuşunda yaşanan olayda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uçakta taşkınlık yaparak rotanın değiştirilmesine neden olan yolcunun Layne Arthur Lundeen isimli bir emlakçı olduğu ortaya çıktı.

UÇAKTA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Tanıkların ifadelerine göre 67 yaşındaki Lundeen, uçuş sırasında kabin görevlileri ve yolculara yönelik hakaretlerde bulunmaya başladı. Irkçı ve homofobik sözler söylediği öne sürülen 67 yaşındaki adamın daha sonra bazı yolcularla fiziksel tartışmaya girdiği belirtildi.

Uçağı birbirine kattı, yolcular koltuğa bağladı: 67 yaşındaki adam bakın kim çıktı
Başlık ResmiUçağı birbirine kattı, yolcular koltuğa bağladı: 67 yaşındaki adam bakın kim çıktı

UÇAK ROTA DEĞİŞTİRDİ

Yaşananların büyümesi üzerine yolcular Lundeen'e müdahale etti. Elleri plastik kelepçeyle bağlanan Lundeen, direnmeyi sürdürünce koli bandıyla koltuğuna sabitlendi. Olay nedeniyle uçak, Newark yerine Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçağı birbirine kattı, yolcular koltuğa bağladı: 67 yaşındaki adam bakın kim çıktı
Başlık ResmiUçağı birbirine kattı, yolcular koltuğa bağladı: 67 yaşındaki adam bakın kim çıktı

GÖZALTINA ALINDI, İŞİNDEN DE OLDU

Uçağın inişinin ardından gözaltına alınan Lundeen hakkında ikinci derece saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamaları yöneltildi. Olayla ilgili FBI da inceleme başlattı. Yaşananların ardından Lundeen'in çalıştığı Arizona'daki emlak şirketinin de kendisiyle olan ilişkisini sonlandırdığı bildirildi.

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Uçakta dehşete düşüren olay! Yolcuyu koltuğa bantlayıp rotayı değiştirdiler
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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