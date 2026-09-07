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Yaşam

Gelin ve damat şoka girdi! Davetliler takı bile takmadan arabalarına kaçtı

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Bartın’ın Ulus ilçesinde açık havada düzenlenen düğünde aniden bastıran şiddetli yağış, davetlileri kaçırdı. Yaklaşık 5 dakika süren yağış nedeniyle düğün, takı merasimi tamamlanamadan sona erdi.

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Ulus ilçe belediyesine ait Doğapark Oteli Açık Hava Salonu'nda akşam saatlerinde Bilal ve Yurdakul Çetin çiftinin düğünü vardı.

PASTA BİLE KESEMEDİLER

Dans ve oyun havaları eşliğinde eğlenen davetliler, aniden bastıran yağış nedeniyle şok yaşadı. Yaş pastanın gelin ve damat tarafından kesilmesi için alana getirildiği esnada başlayan yağış, davetlilerde paniğe neden oldu.

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DAVETLİLER TAKI TAKMADAN ARABALARINA KOŞTU

Islanmamak için alanı terk etmeye çalışan çok sayıda davetli, hızla araçlarına doğru yürüyerek salondan ayrıldı. Çift ile birlikte yakınları ve bazı davetliler, ıslanmamak için otelin kapalı salonuna doğru hareket etti.

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DÜĞÜNÜ BİTİRDİLER

Yaklaşık 5 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle davetlilerin büyük bölümünün ayrıldığı düğün, çiftin yakınları ve az sayıdaki davetlinin takılarını vermesinin ardından tamamen dağıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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