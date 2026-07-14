İzmir’de bir düğün salonunda organizasyon yapan Feride-Şeref Derin çifti, gece sonu hayatlarının şokunu yaşadı. Kameramanın tuşa basmadığı için düğün videolarının olmadığını öğrenen çift, kameramana dava açtı. Emsal teşkil edecek bir karara imza atan mahkeme, çifte 200 bin tazminat ödenmesine hükmetti.

Feride-Şeref Derin çifti, İzmir’in Bayraklı ilçesinde 3 yıl önce evlendi. Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda evlenen çift, düğün sonrasında hayatının şokunu yaşadı.

Kameramandan düğün görüntülerini isteyen çift, kameranın kayıt tuşuna basılmaması nedeniyle düğün videolarının olmadığını öğrendi. Hayal kırıklığına uğrayan çift, İzmir Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak kameramana dava açtı.

Gelin ve damada düğün sonrası büyük şok! Kameramandan akılalmaz hata! Hayalleri yıkılan çifte 200 bin ödeyecek

200 BİN TL TAZMİNAT KAZANDILAR

Mahkeme, çiftin mağduriyetini haklı bularak kişi başı 100'er bin TL olmak üzere toplamda 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Gelin ve damada düğün sonrası büyük şok! Kameramandan akılalmaz hata! Hayalleri yıkılan çifte 200 bin ödeyecek

Feride Deren, başına gelenleri şöyle anlattı:

Düğün bitiminde kayıtları istediğimizde ise bize ‘kameranın kayıt almadığını' söylediler. Avukatımızla hukuki süreci başlattık. Amacımız yaşadığımız mağduriyetin duyulması ve başka çiftlerin bu durumu yaşamamasıdır.

Gelin ve damada düğün sonrası büyük şok! Kameramandan akılalmaz hata! Hayalleri yıkılan çifte 200 bin ödeyecek

“KAYBOLAN GÖRÜNTÜ DEĞİL HATIRALARIMIZ”

Şeref Derin ise "O güne ait elimizde nerdeyse hiç görüntü olmaması manevi açıdan bizim için çok üzücü. Düğün hayatımızda bir kez oluyor. Kaybolan görüntüler değil hatıralarımız" dedi.

Gelin ve damada düğün sonrası büyük şok! Kameramandan akılalmaz hata! Hayalleri yıkılan çifte 200 bin ödeyecek

“EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR KARAR”

Çiftin avukatı Ebru Bilgen, ise söz konusu olaya ilişkin şunları söyledi:

Düğün anlaşması yapıldığı esnada müvekkillere, ‘Siz dışarıdan bir kamera getiremezsiniz ve çekim yapmanız da yasak, çünkü bizim bir kameramanımız var' deniliyor. Bu sabit kameranın kayıtlarında da gezen kameraman sıkça görünüyor. Tüm düğünü aslında çekiyormuş gibi yapıyor ama bir tuşa basmamış ve düğün baştan sona hiç kaydedilmemiş. Bu durum müvekkiller için manevi anlamda kabul edilemez bir durumdur. İzmir Tüketici Mahkemelerinden bu konuda emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Mahkemece manevi tazminata hükmedildi. Olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte, kişi başı 100'er bin TL olmak üzere toplamda 200 bin TL manevi tazminata hükmedildi.

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