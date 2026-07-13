Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, baba olduğu haberini Avusturya'daki kampta aldı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Avusturya'daki kampta antrenman öncesi baba olduğu haberini alan Kerem Aktürkoğlu’na kutlama yapıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin’e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.

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