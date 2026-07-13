Anadolu Ajansı
Göztepe'den 2 gollü galibiyet
Süper Lig ekibi Göztepe, Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi HNK Gorica'yı 2-0 mağlup etti.
Özetle DinleGöztepe'den 2 gollü galibiyet
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Spor 3 dk önce
Göztepe, Slovenya'daki hazırlık kampında ilk maçında HNK Gorica'yı 2-0 mağlup etti.
- Maç Rutec Spor Parkı'nda oynandı.
- Göztepe'nin gollerini 28. dakikada Armstrong ve 49. dakikada Juan kaydetti.
- Yeni transferler Sundberg, Matos ve Armstrong ilk kez forma giydi.
- Göztepe kamp programı kapsamında 4 hazırlık maçı daha yapacak.
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, ilk hazırlık maçında HNK Gorica ile karşılaştı.
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Rutec Spor Parkı'ndaki müsabakaya Göztepe; Arda Çimen, Ogün Bayrak, Sundberg, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Cherni, Matos, Rhaldney, Antunes, Janderson, Armstrong 11'iyle çıktı.
Karşılaşmada Göztepe'nin gollerini, 28. dakikada Armstrong ve ikinci yarıda oyuna giren Juan 49. dakikada kaydetti.
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI
Öte yandan, yeni transferler Sundberg, Matos ve Armstong ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi.
İzmir temsilcisi Göztepe'nin kamp programı kapsamında oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu. Sarı-kırmızılılar 4 hazırlık maçı daha oynayıp yurt dışı kampını tamamlayacak.
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