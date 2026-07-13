Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'nun transferini bitiren Galatasaray'ın, Frankfurt'un milli yıldızı Can Uzun için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Can Uzun için girişimlerine hız verdi.

GİRİŞİMLER HIZ KAZANDI

Sky Sports DE muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Galatasaray, Can Uzun ile anlaşmaya varmak için girişimlerini hızlandırdı. Yeni bir görüşme daha gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, oyuncu ile kısa sürede anlaşmayı umuyor. Haberde, Can Uzun ile anlaşıldıktan sonra Eintracht Frankfurt ile bonservis görüşmelerinin başlayacağı belirtildi.

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YÜKSEK BONSERVİS TALEBİ

Transferin finansal boyutu ise operasyonun en kritik aşamasını oluşturuyor. Bild'in haberine göre; Eintracht Frankfurt yönetimi, oyuncuyu elden çıkarmak için 60 milyon avro seviyesinde bir bonservis bedeli talep ediyor.

GEÇEN SEZON 16 GOLLÜK KATKI

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta 28 maça çıkan milli futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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