Galatasaray MCT Technic, son 3 sezonda Denizli Basket'te forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu Vrenz Bleijenbergh ile sözleşme imzalandığı açıkladı.

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Belçikalı uzun forvet Vrenz Bleijenbergh'i kadrosuna kattı.

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Transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, son 3 sezonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde izlediğimiz, Vrenz Bleijenbergh ile anlaşarak Belçikalı milli oyuncuyu sarı-kırmızılı renklerimize bağladı.

208 cm boyundaki Bleijenbergh; top yönlendirme becerisi, yüksek oyun görüşü, pas yeteneği ve dış şut tehdidini atletizmiyle birleştirerek modern basketbolun en dikkat çeken "point forward"profillerinden biri olarak gösteriliyor.

Belçika, İspanya, Avustralya ve Türkiye liglerinde forma giyen genç oyuncu; EuroCup, Basketball Champions League ve Basketbol Süper Ligi'nde edindiği tecrübeyle artık Galatasaray MCT Technic forması altında mücadele edecek.

Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Belçikalı oyuncunun transferini duyurdu

VRENZ BLEİJENBERGH KİMDİR?

14 Ekim 2000 tarihinde Belçika'da dünyaya gelen Vrenz Bleijenbergh, 2.08 metre boyunda olup forvet pozisyonunda görev yapan Belçikalı profesyonel basketbolcudur.

Henüz genç yaşlarda gösterdiği fiziksel özellikleri, top hakimiyeti ve oyun kurma becerileriyle Avrupa basketbolunun en dikkat çeken yeteneklerinden biri olan Bleijenbergh, klasik uzun oyuncu kalıplarının dışına çıkan oyun tarzıyla öne çıktı.

Profesyonel kariyerine Telenet Giants Antwerp altyapısında başlayan başarılı oyuncu, kısa sürede A takım rotasyonuna yükselerek Belçika Ligi, Basketball Champions League ve EuroCup organizasyonlarında forma giymeye başladı.

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