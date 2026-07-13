Galatasaray, orta saha rotasyonunu genç ve dinamik bir isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katarken, Premier Lig tecrübesi bulunan oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu genç ve dinamik bir isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Burnley'de düzenli forma şansı bulan 22 yaşındaki futbolcunun bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Lesley Ugochukwu

ORTA SAHAYA GÜÇ KATACAK

Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Lesley Ugochukwu, merkez orta saha başta olmak üzere ön libero ve gerektiğinde stoper önünde görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Fizik gücü, ikili mücadelelerdeki başarısı ve top kazanma becerisiyle tanınan Fransız oyuncunun, teknik direktörün orta sahadaki rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

1.90 metrelik boyuyla hava toplarında da etkili olan Ugochukwu, savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurabilen ve oyun temposunu yükseltebilen özellikleriyle dikkat çekiyor.

Lesley Ugochukwu

GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI

2025-2026 sezonunda Burnley formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmi karşılaşmada görev yapan genç orta saha, istikrarlı performansıyla takımının en fazla süre alan isimlerinden biri oldu.

Lesley Ugochukwu

PREMIER LİG'DEN, ŞİMDİ GALATASARAY'A

6 Mart 2004 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Lesley Ugochukwu, futbola Rennes altyapısında başladı. Henüz genç yaşta A takıma yükselen orta saha oyuncusu, Ligue 1'de gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.

2023 yazında Chelsea'ye transfer olan Ugochukwu, İngiliz ekibiyle Premier Lig'de forma giydikten sonra gelişimini sürdürmesi amacıyla Burnley'e kiralandı. Burada düzenli oynama fırsatı bulan Fransız futbolcu, fiziksel gelişimini ve oyun olgunluğunu önemli ölçüde artırdı.

Fransa'nın alt yaş milli takımlarında uzun yıllardır forma giyen Ugochukwu; U16, U17, U18, U19, U21 ve olimpik takım seviyelerinde görev aldı. Genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli bir tecrübe kazanan orta saha oyuncusu, Fransa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Lesley Ugochukwu

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

2030 yılına kadar Burnley ile sözleşmesi bulunan Lesley Ugochukwu'nun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayarak önemli bir yatırım hamlesine imza attı.

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