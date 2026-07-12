Türkiye’de evlerde atıl durumda olan 60 milyon elektronik cihazın oluşturduğu 15 milyar dolarlık servet ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Yepy Genel Müdürü Hakan Orhun sadece ikinci el telefonların kullanım ömrünün iki yıl uzatılmasıyla yıllık 3 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini belirterek, geri dönüşümün hızlanması için vergi teşviki önerisinde bulundu.

Türkiye’de her yıl 12 milyon adet yeni telefon satılıyor. Yeni modeller alındıkça maalesef eskiler çekmecelerde unutuluyor. Bu şekilde evlerde biriken ve atıl şekilde bekleyen 15 milyar dolarlık cihaz olduğu tahmin ediliyor. Durumun vahameti sadece bununla sınırlı değil.

Dünya genelinde her 10 yeni üründen ikisinin, hediye gelen ürünlerin ise yarısının hiç kullanılmadan çekmecelere atıldığına dikkati çeken Yepy Genel Müdürü Hakan Orhun, “Başkasının işini görebilecek nitelikte olan bu cihazların çekmecelerde değer kaybetmesi devasa ekonomik bir kayıp anlamına geliyor” dedi.

Evdeki çekmecede 15 milyar dolar unuttuk! Vergi teşviki çağrısı

3 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF

Türkiye’de yıllık en az 3 milyon adet yenilenebilir cihaz potansiyeli bulunduğunu dile getiren Orhun, “Türkiye’de cep telefonu kullanım süresi 4,5 ile 5 yıl arasında değişiyor. Türkiye’de ilginçtir ki, kullanıcılar yeni cihaz aldığında eskisini hediye etmiyor ya da satmıyor. Bu şekilde evlerde atıl bekleyen ve çalışabilir durumda olan 60 milyon cihaz bulunduğu tahmin ediliyor. Bu cihazların toplam değeri ise 15 milyar doları buluyor. Oysa yenilenmiş cihaz pazarının büyüklüğü sadece 600-700 bin adet civarında. MOBİSAD tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de 2025’te yaklaşık 660 bin yenilenmiş telefon satıldı. Bu yıl bu rakamın 1 milyonu aşması bekleniyor. Biz bu cihazların ömrünü yenileyerek 2 ile 4 yıl arasında uzatabiliyoruz. Türkiye genelinde cep telefonu kullanım ömrünün sadece iki yıl artırılması, yıllık 3 milyar dolarlık tasarruf sağlar” diye konuştu.

YENİ CİHAZ VERGİDEN DÜŞSÜN

Sıfır telefon fiyatlarının çok yüksek olduğu günümüz ekonomik şartlarında, yenilenmiş cihazların sıfırına göre yüzde 15’ten başlayıp yüzde 50’lere varan fiyat avantajı sunduğunu vurgulayan Orhun şunları kaydetti: Pazarın daha da büyümesi ve küresel standartlara ulaşması için ABD’deki ‘Goodwill’ mağazaları örneğine benzer sistemlera ihtiyaç var. Gelişmiş ülkelerde vatandaşlar eski elektronik eşyalarını lisanslı kurumlara devrettiklerinde vergi indirimi alabiliyor. Türkiye’de de neden olmasın?

Orhun, çip krizi ve yapay zeka teknolojileriyle birlikte artan cihaz maliyetlerinin de dönüşümü zorunlu kıldığını söyledi.

Evdeki çekmecede 15 milyar dolar unuttuk! Vergi teşviki çağrısı

5G İLE PAZAR HAREKETLENDİ

Türkiye’nin 5G’ye geçişi ile birlikte pazar da hareketlendi. Orhun, “5G geçişi bizim için önemli bir adım. Elindeki 4G cihazı 5G uyumlu bir modele çevirmek isteyen kullanıcı sayısı artıyor. Yepy olarak bu cihazları alıyor, Ticaret Bakanlığı onaylı yenileme merkezlerinde testten geçiriyor, sonra 12 ay garanti, 6 taksit imkânı ve 14 gün koşulsuz iade ile satışa çıkarıyoruz. Bugün cep telefonu hizmeti veriyoruz, kısa vadede tablet, akıllı saat ve dizüstü bilgisayar gibi kategorilere açılmayı planlıyoruz” dedi.

Orhun ayrıca, Ticaret Bakanlığının “Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmeliği” ile TV’lerin de bu kapsama alındığına dikkati çekerek düzenlemenin sektörü olumlu etkilemesini beklediklerini söyledi.

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İKİNCİ ELDE iPHONE HÂKİMİYETİ

IDC verilerine göre küresel ikinci el ve yenilenmiş cihaz pazarının 2027’ye kadar 431 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor.

Küresel pazarda yenilenmiş ürünlerin yüzde 60’ını cep telefonları oluştururken; yüzde 20’sini bilgisayarlar, kalan yüzde 20’sini ise oyun konsolları, modemler ve televizyonlar oluşturuyor.

Türkiye’de ise pazarın neredeyse yüzde 100’ü telefonlar üzerinden dönüyor.

Modellere bakıldığında küresel ikinci el pazarının yüzde 50’sini Apple, yüzde 25’ini Samsung ve kalan yüzde 25’ini diğer markalar oluşturuyor. Türkiye pazarında ise ikinci el piyasasının yüzde 75’i Apple ürünlerinden oluşurken, Samsung yüzde 25’lik payı alıyor.

Türkiye’de yenilenmiş ürün pazarında en çok talep gören modeller iPhone 11 ve iPhone 13

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