Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıda için denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bakanlık verilerine göre yılın ilk altı ayında ülke genelinde 640 bin 118 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren ürünler tek tek tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılırken gıdalar tarladan sofraya kadar bütün aşamalarda denetleniyor.

Analizler 39 kamu laboratuvarı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı ve 95 özel gıda kontrol laboratuvarında devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listelerinde en fazla uygunsuzluk et ve et ürünlerinde görüldü. Dana sucuk, kıyma, köfte, kebap ve lahmacun harcı gibi ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve bazı ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Gıdada hile rekoru ette! Yılın ilk yarısında 640 bin denetim yapıldı

Denetimlerde yalnızca et ürünleri değil, zeytinyağı, çay ve baharatlarda da çok sayıda uygunsuzluk belirlendi. Zeytinyağlarında tohum yağı karışımları, siyah çay ile pul biber ve toz biber gibi baharatlarda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Bal, tereyağı ve süt ürünleri de taklit ve tağşiş sebebiyle ifşa edilen ürün grupları arasında yer aldı.

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TAKVİYE GIDALAR LİSTEDE

Denetimlerde temel gıda ürünlerinin yanı sıra bitkisel karışımlar ve takviye edici gıdalar da mercek altına alındı. Bazı bitkisel macun, çikolata ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi tespit edilmesi üzerine bu ürünler de sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yayımlandı. Böylece yalnızca geleneksel gıda ürünleri değil, tüketimi giderek artan takviye edici ürünler de sıkı denetime tabi tutuldu.

Gıdada hile rekoru ette! Yılın ilk yarısında 640 bin denetim yapıldı

SEKİZ BİN DENETÇİ SAHADA

Bakanlık verilerine göre gıda kontrol görevlisi sayısı 2002 yılında 1.500 iken 2025 itibarıyla 8 bin 49’a yükseldi. Aynı dönemde yıllık gıda denetimi sayısı da 40 binden 1 milyon 370 bine çıktı. Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetler Alo 174 Gıda Hattı üzerinden değerlendirilirken, 2009’dan 2026 Temmuz ayı başına kadar hatta 3 milyon 472 bin başvuru yapıldı.

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