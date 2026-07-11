Türkiye Gazetesi
Sidiki Cherif duble yaptı, Fenerbahçe fark attı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, kamptaki ikinci hazırlık maçında Polonya'nın Pogon Szczecin takımını 4-0'lık skorla mağlup etti.
Özetle DinleSidiki Cherif duble yaptı, Fenerbahçe fark attı
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Spor 2 dk önce
Fenerbahçe, Avusturya'daki hazırlık kampında Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.
- Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i 4-0 yendi.
- Golleri Cengiz Ünder, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif (2) attı.
- Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Wacker'ı 5-0 yenmişti.
- Sarı lacivertliler kamptaki son maçında 14 Temmuz Salı günü LASK ile karşılaşacak.
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Avusturya'da çalışmalarına devam eden Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Pogon Szczecin ile karşı karşıya geldi.
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SIDIKI CHERIF'TEN DUBLE
Hofmann Personal Stadion’da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i 4-0'lık skorla geçti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Anthony Musaba, 48 ve 52. dakikalarda Sidiki Cherif kaydetti.
İLK MAÇTA 5 GOLLÜ GALİBİYET
Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşmış ve sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.
SON MAÇTA RAKİP LASK
Sarı lacivertliler, kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30’da Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.
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