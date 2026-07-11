Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, kamptaki ikinci hazırlık maçında Polonya'nın Pogon Szczecin takımını 4-0'lık skorla mağlup etti.

Avusturya'da çalışmalarına devam eden Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Pogon Szczecin ile karşı karşıya geldi.

SIDIKI CHERIF'TEN DUBLE

Hofmann Personal Stadion’da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i 4-0'lık skorla geçti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Anthony Musaba, 48 ve 52. dakikalarda Sidiki Cherif kaydetti.

Fenerbahçe - Pogon Szczecin

İLK MAÇTA 5 GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşmış ve sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

SON MAÇTA RAKİP LASK

Sarı lacivertliler, kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30’da Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.

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