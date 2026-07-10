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Antalya'nın Serik ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle serbest kalarak yokuş aşağı büyük bir hızla yuvarlanan tekerlekli çöp konteynerinin, seyir halindeki hafif ticari araca çarptığı ilginç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şans eseri yayaların veya çocukların zarar görmediği ve can kaybı yaşanmayan olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, çevre esnafı muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti.

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