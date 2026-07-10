İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk tanıştığı anı anlattı. Bakan Çiftçi, Erdoğan'ın kendisinden bir ayet okumasını istediğini belirterek "Benim için çok özel ve anlamlı bir andı." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk tanıştığı anı tüm detaylarıyla anlattı.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a konuşan Bakan Çiftçi, 2018 yılında Abraham Paşa Çiftliği'nin Meclis'e devir töreni sonrasında yemek masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına denk geldiğini söyledi.

Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ettiğini ifade eden Çiftçi, kendisinin hafız olduğunun belirtilmesi üzerine Erdoğan'ın mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden bir ayet okumasını istediğini belirten Bakan Çiftçi "Benim için çok özel ve anlamlı bir andı." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk tanıştığı anı anlattı: Bir ayet istedi

İşte Mustafa Çiftçi'nin merak edilen Erdoğan anısıyla ilgili anlattıkları:

"Benim için İsmail Kahraman başkanımın yeri her zaman çok ayrıdır. Muhabbetimiz hala sürmekte, kendisi beni anlatırken sağ olsun uzun uzun anlatır bitirdiğim okulları da eksik bırakmazdı ama sonunda muhakkak bir ekleme yapardı.

2018’de Abraham Paşa Çiftliği Meclis'e devredilecekti, bununla ilgili çalışmaları yürüttük. Daha sonra sanıyorum devir teslim töreni sonrasında bir sofra kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İsmail Kahraman başkanım yan yana oturuyordu. O dönem görev yapan kabine üyelerinden birkaçı da masadaydı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KARŞISINA DENK GELDİM"

Ben de özel kalem müdürleri için hazırlanan masaya geçtim, tam yemeğe başlayacakken Cumhurbaşkanlığı ekiplerinden bir görevli 'Ana masada bir kişilik boşluk var sizi oraya alabiliriz' dedi. Ben de o masaya geçtim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile İsmail Kahraman başkanımızın tam karşısına denk geldim.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 'BEYEFENDİYİ TANIYAMADIM' DEDİ"

Cumhurbaşkanımız İsmail Başkanıma dönerek 'Beyefendiyi tanıyamadım' dedi. İsmail Kahraman başkanımız da başta dediğim gibi önce 'Kusura bakmayın efendim' dedi ve beni tanıtmaya başladı. Takdimin sonunda da 'Arkadaşımız aynı zamanda çok genç yaştan beri hafızdır' dedi.

ERDOĞAN'DAN AYET İSTEĞİ

Cumhurbaşkanımız şaşırdı ve mutlu oldu. Bir ayet söyledi, 'Okuyun da soframız huzur bulsun' dedi. Biz de okumaya başladık. Daha sonra Cumhurbaşkanımız, İsmail Başkanıma mutlu olduğunu belirten ifadelerde bulundu. Benim için çok özel ve anlamlı bir andı.”

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