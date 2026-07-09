Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni beyni olacak AY YILDIZ Müşterek Karargâhı, yalnızca büyüklüğüyle değil, kullanılan malzemeden teknolojik altyapıya, yeşil alanlardan sosyal donatılara kadar her detayıyla dikkat çekiyor.



Ankara’da yükselen AY YILDIZ Müşterek Karargâhı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni komuta merkezi olmaya hazırlanırken, açıklanan teknik veriler projenin büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Karargâh, Türkiye’de bugüne kadar hayata geçirilen en büyük ve en kapsamlı projelerinden biri.

1680 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE DEV YERLEŞKE Karargahın toplam alanı 12 milyon metrekare. Bu büyüklük yaklaşık 1680 futbol sahasına denk geliyor. Şu ana kadar 1 milyon metrekarelik bölüm tamamlanırken, toplam inşaat alanı 2 milyon metrekare olarak planlandı. Yerleşkenin etrafını çevreleyen 6,5 kilometrelik duvar, projenin ölçeğini ilk bakışta ortaya koyarken, tamamlandığında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta unsurları bu dev merkezde bir araya gelecek.

PENTAGON’DAN BÜYÜK, NATO KARARGÂHI’NDAN DAHA GENİŞ Proje, Pentagon’un 3 katı, NATO Karargâhı’nın ise 4 katı büyüklüğünde. Bu yönüyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük askerî karargâh projeleri arasında yer alıyor.

BETONU KEOPS’U, ÇELİĞİ EYFEL’İ GEÇİYOR Projede bugüne kadar 19 milyon metreküp kazı gerçekleştirildi. İnşaat tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metreküp beton kullanılmış olacak. Bu hacim, neredeyse Keops Piramidi’nin büyüklüğüne ulaşıyor. Kullanılacak çelik miktarı ise 125 bin ton. Bu rakam, Eyfel Kulesi’nde kullanılan çeliğin yaklaşık 22 katına karşılık geliyor.

YILDIZ BİNASI BİR YILDA TAMAMLANDI Karargâhın simge yapılarından biri olan 10 bin metrekarelik YILDIZ Binası 1 yılda tamamlandı. Yerleşkede ayrıca her biri 3 bin 200 kişi kapasiteli 5 konferans salonu bulunuyor. Kapalı otopark ise aynı anda 6 bin 400 araca hizmet verebilecek kapasiteye sahip.

KİLOMETRELERCE YOL, DEV HABERLEŞME AĞI Karargâhın içinde toplam 25 kilometrelik yol ağı oluşturuldu. Ancak projenin büyüklüğü yalnızca yüzeyde değil, yer altında kurulan altyapıda da kendini gösteriyor. Toplam 44 bin 800 kilometre kablo döşenirken, 25 bin fiber optik kablo kapasitesi oluşturuldu. Bu altyapı sayesinde karargâhın haberleşme ve komuta sistemlerinin güçlü bir teknolojik altyapıyla desteklenmesi hedefleniyor.

3 BİN FUTBOL SAHASINI AYDINLATACAK GÜÇ Karargâhta kullanılacak 168 bin aydınlatma elemanı, yaklaşık 3 bin futbol sahasını aydınlatabilecek kapasite sunuyor. Bu rakam, projenin enerji altyapısının da ne kadar geniş ölçekte planlandığını ortaya koyuyor.

BETONUN ARASINDA DEV BİR YEŞİL ALAN Karargâh yalnızca beton ve çelikten oluşan bir yapı olmayacak. Yerleşke genelinde 1 milyon bitki ve ağaç dikilecek. Toplam 2 milyon metrekarelik yeşil alan oluşturulacak projede bu alan, Londra’daki Hyde Park’ın yaklaşık bir buçuk katına, başka bir ifadeyle yaklaşık 280 futbol sahası büyüklüğüne ulaşıyor.

DÜNYAYI AŞAN KABLO AĞI Ay Yıldız’ın altında adeta görünmez bir sinir sistemi kuruluyor. Karargâhta kullanılacak 44 bin 800 kilometrelik kablo, dünyanın çevresini bir kez dolaşacak, yaklaşık 40 bin kilometrelik mesafeyi geride bırakıyor.

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