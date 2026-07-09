Yılan kamera açıldı, oksijen desteği başladı! Mağarada sıkışan defineciyi kurtarma operasyonu
Çorum’da define arayan 2 kişiden 1’i mağarada sıkıştı. Arkadaşının çıkaramayan şahıs, jandarmadan yardım istedi. AFAD ekipleri mağaraya oksijen desteği sağlayıp, 25 metre ilerledi. Sıkışan şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.
- S.Ş. isimli şahıs, define aramak için girdikleri mağarada arkadaşlarının sıkıştığını bildirerek yardım istedi.
- AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
- AFAD ekipleri, özel yılan kamerayla mağarada yaklaşık 25 metre ilerledi ancak sıkışan İ.A. isimli şahsa henüz ulaşılamadı.
- Mağara içerisine oksijen desteği sağlanıyor.
- İskilip'teki bir madende çalışan ekiplerden ve Kastamonu ile Sivas'tan AFAD ekiplerinden destek istendi.
Çorum'un Merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde şaşırtan bir olay yaşandı. S.Ş. isimli şahıs, jandarma karakoluna giderek define aramak için girdikleri mağarada bir arkadaşlarının sıkıştığını söyledi ve yardım istedi.
EKİPLER 25 METRE İLERLEDİ
AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri mağara içerisinde özel yılan kamerayla yaklaşık 25 metre ilerlerken, mağarada sıkışan İ.A. isimli şahsa henüz ulaşılamadığı öğrenildi.
OKSİJEN DESTEĞİ SÜRÜYOR
Kazı yapılan kayalık alanda çalışmalar sürerken, AFAD ekipleri tarafından mağara içerisine oksijen desteği sağlanıyor. Öte yandan İskilip ilçesinde bulunan bir madende çalışan ekiplerden de destek istendi, bölgeye Kastamonu ve Sivas'tan da AFAD ekipleri sevk edildi.