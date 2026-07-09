Çorum’da define arayan 2 kişiden 1’i mağarada sıkıştı. Arkadaşının çıkaramayan şahıs, jandarmadan yardım istedi. AFAD ekipleri mağaraya oksijen desteği sağlayıp, 25 metre ilerledi. Sıkışan şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çorum'un Merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde şaşırtan bir olay yaşandı. S.Ş. isimli şahıs, jandarma karakoluna giderek define aramak için girdikleri mağarada bir arkadaşlarının sıkıştığını söyledi ve yardım istedi.

Yılan kamera açıldı, oksijen desteği başladı! Mağarada sıkışan defineciyi kurtarma operasyonu

EKİPLER 25 METRE İLERLEDİ

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri mağara içerisinde özel yılan kamerayla yaklaşık 25 metre ilerlerken, mağarada sıkışan İ.A. isimli şahsa henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Yılan kamera açıldı, oksijen desteği başladı! Mağarada sıkışan defineciyi kurtarma operasyonu

OKSİJEN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Kazı yapılan kayalık alanda çalışmalar sürerken, AFAD ekipleri tarafından mağara içerisine oksijen desteği sağlanıyor. Öte yandan İskilip ilçesinde bulunan bir madende çalışan ekiplerden de destek istendi, bölgeye Kastamonu ve Sivas'tan da AFAD ekipleri sevk edildi.

Yılan kamera açıldı, oksijen desteği başladı! Mağarada sıkışan defineciyi kurtarma operasyonu

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