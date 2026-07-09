Dilara Sümbül, Muhtemel Aşk dizisine Esra karakteriyle dahil oldu. Dizide Defne'nin kuzeni Esra'yı oynayan Dilara Sümbül'ün yaşı, kariyeri ve daha önce rol aldığı diziler ve filmler merak konusu oldu.

Muhtemel Aşk dizisinin oyuncu kadrosuna genç oyuncu Dilara Sümbül de dahil oldu. Dizinin dördüncü bölümünden itibaren Esra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sümbül, hikayeye Defne'nin kuzeni olarak katılıyor. Daha önce birçok dizi ve dijital projede yer alan oyuncunun kariyer yolculuğu da araştırılıyor.

DİLARA SÜMBÜL KİMDİR?

Dilara Sümbül, 8 Nisan 1999 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Sümbül, televizyon dizileri ve dijital platform projelerinde üstlendiği rollerle adını duyurdu.

Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında? Muhtemel Aşk Esrayı oynuyor

Özellikle Teşkilat, Duy Beni, Kardeşlerim, Hay Sultan ve Kardeşlerim gibi yapımlardaki performansıyla dikkat çeken Sümbül, dijital platform projelerinde de yer aldı. Oyuncu, farklı karakterlere hayat vererek kariyerini sürdürmeye devam ediyor.

Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında? Muhtemel Aşk Esrayı oynuyor

DİLARA SÜMBÜL OYNADIĞI DİZİLER

Muhtemel Aşk 2026

Teşkilat 2025

Sustalı Ceylan 2025

Kardeşlerim 2023-2024

Hay Sultan 2023-2024

Duy Beni 2022

Evlilik Hakkında Her Şey 2022

Saygı 2021

Baş Belası 2021

Elimi Bırakma 2018-2019

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