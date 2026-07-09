Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından yeni sezonun maç programı netleşti. İlk hafta karşılaşmaları belli olurken, futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin oynanacağı haftalar da açıklandı. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? İşte Süper Lig 2026-2027 sezonunun fikstürü ve derbi haftaları...

Yeni sezonun açılış haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Son şampiyon Galatasaray, sahasında Çorum FK'yı konuk edecek. Fenerbahçe sezonun ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken, Beşiktaş taraftarı önünde Eyüpspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanında sezona başlayacak. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? FB-BJK ilk maç tarihi 2026

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ HAFTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından sezonun ilk derbisinin oynanacağı hafta da netleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, ligin 4. haftasında oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? FB-BJK ilk maç tarihi 2026

DERBİLER NE ZAMAN OYNANACAK?

2026-2027 sezonunda ilk yarının derbi programı da fikstür çekimiyle birlikte kesinleşti. Sezonun ilk derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Ardından 6. haftada Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş 8. haftada Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Ligin en çok merak edilen mücadelelerinden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 9. haftada oynanacak. İlk yarının son bölümünde Beşiktaş ile Galatasaray 13. haftada kozlarını paylaşırken, Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadelesi de 15. haftada futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? FB-BJK ilk maç tarihi 2026

SÜPER LİG 2026-2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Bu sezon ligde 18 takım mücadele ederken takımlar çift devreli lig usulüne göre toplam 34 hafta boyunca karşılaşacak.

Sezonun son haftası ise 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? FB-BJK ilk maç tarihi 2026

SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇLARI

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa - Trabzonspor

RAMS Başakşehir - Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurum FK

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Konyaspor - Çaykur Rizespor

Galatasaray - Çorum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Samsunspor - Göztepe

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