2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda Beşiktaş'ın maç programı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte siyah-beyazlı ekibin ilk hafta rakibi, sezon boyunca oynayacağı maçlar ve derbi haftaları da netleşti.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Yeni sezona Eyüpspor karşılaşmasıyla başlayacak Beşiktaş'ın ilk yarı maç programı, derbi haftaları ve iç saha-deplasman eşleşmeleri de açıklanan fikstürle kesinlik kazandı.

BEŞİKTAŞ DERBİ TARİHLERİ

Beşiktaş'ın 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda oynayacağı derbi maçlarının haftaları da fikstür çekiminin ardından belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk derbisinde 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci büyük sınavı ise 8. haftada Trabzonspor deplasmanında olacak.

Beşiktaş, ilk yarıdaki son derbisini ise 13. haftada Galatasaray deplasmanında oynayacak.

4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

Beşiktaş maç fikstürü 2026-2027! Beşiktaş hangi hafta kiminle oynayacak?

BEŞİKTAŞ MAÇ FİKSTÜRÜ 2026-2027

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre Beşiktaş, yeni sezona sahasında Eyüpspor karşılaşmasıyla başlayacak.

1. Hafta: Beşiktaş - Eyüpspor

2. Hafta: Alanyaspor - Beşiktaş

3. Hafta: Beşiktaş - Çorum FK

4. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

5. Hafta: Beşiktaş - Erzurumspor FK

6. Hafta: Amedspor - Beşiktaş

7. Hafta: Beşiktaş - Kocaelispor

8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir

10. Hafta: Kasımpaşa - Beşiktaş

11. Hafta: Beşiktaş - Gençlerbirliği

12. Hafta: Konyaspor - Beşiktaş

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

14. Hafta: Beşiktaş - Samsunspor

15. Hafta: Gaziantep FK - Beşiktaş

16. Hafta: Beşiktaş - Çaykur Rizespor

17. Hafta: Göztepe - Beşiktaş

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