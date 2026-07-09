Cinayet gibi kaza: Yayaya çarpıp üzerinden geçti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda yürüyen 62 yaşındaki Cansever Kartam, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Kaza, Gölköy Mahallesi 53. Sokak'ta 34 NY 0075 plakalı cipin yolda yürüyen Cansever Kartam'a çarpmasıyla meydana geldi.
- Cip, çarptıktan sonra geri geri giderek Kartam'ın üzerinden geçti.
- Ağır yaralanan Cansever Kartam hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Cip sürücüsü N.Y. (51) gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
- Cansever Kartam'ın haftanın 4 günü diyalize girdiği ve rahatsızlığı nedeniyle yufka işini bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.
- Olay anına ait görüntüler bir işyeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, önceki gün Gölköy Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyreden 34 NY 0075 plakalı cip, yolda yürüyen 62 yaşındaki Cansever Kartam adlı vatandaşa çarpıp altına aldı.
CİPLE ÜZERİNDEN GEÇTİ
Daha sonra geri geri giden cipin Kartam'ın üzerinden geçtiği öğrenildi. Kaburgaları kırılan ve ağır şekilde yaralanan Kartam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü N.Y.(51) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ACI DETAY YÜREK BURKTU
Gölköy'de uzun yıllar yufka işi yapan Cansever Kartam'ın geçirdiği rahatsızlığın ardından işini bırakmak zorunda kaldığı ve haftanın 4 günü diyalize girdiği öğrenildi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansever Kartam’ın ise dün ikindi namazı sonrası Gölköy Mezarlığı’na defnedildiği öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITTAYDI
Olay anına ait görüntüler bir işyeri kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hayatını kayeden Kartam'ın yolda yürümesi ve cipin arkadan gelerek çarpması yer alıyor.