NATO'dan Ankara'ya Türkçe teşekkür mesajı!
Ankara'da gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından, NATO'nun resmi sosyal medya hesabından Türkçe bir teşekkür paylaşımı yapıldı.
- Zirve, iki gün süren programın ardından sona erdi.
- NATO'nun resmi sosyal medya hesabı X platformunda Türkçe bir teşekkür paylaşımı yapıldı.
- Paylaşımda, "Teşekkürler, Ankara" ifadesi kullanıldı.
- Mesajla birlikte zirveye ev sahipliği yapan başkenti simgeleyen iki görsel paylaşıldı.
- Görsellerden biri Türk Yıldızları'nın gösterisini, diğeri ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni içeriyordu.
Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, iki gün süren programın ardından sona erdi.
Dünyanın yakından takip ettiği zirvenin sonlanmasının ardından, NATO'nun resmi sosyal medya hesabından Türkçe bir teşekkür paylaşımı yapıldı.
NATO'DAN TÜRKÇE PAYLAŞIM
NATO'nun X platformundaki paylaşımında "Teşekkürler, Ankara" ifadelerine yer verildi. Mesajda, zirveye ev sahipliği yapan başkenti simgeleyen iki farklı görsel de paylaşıldı.
KAPANIŞ MESAJINDA İKİ FARKLI GÖRSEL YER ALDI
Fotoğraflardan birinde, Türk Yıldızları'nın gösterisi yer alırken, diğer karede ise zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yer verildi.
NATO liderlerini ağırlayan Ankara'ya yönelik bu paylaşım, ittifakın zirvenin sona ermesinin ardından yayımladığı kapanış mesajı niteliğini taşıdı.