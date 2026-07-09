Ankara'da gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından, NATO'nun resmi sosyal medya hesabından Türkçe bir teşekkür paylaşımı yapıldı.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, iki gün süren programın ardından sona erdi.

Dünyanın yakından takip ettiği zirvenin sonlanmasının ardından, NATO'nun resmi sosyal medya hesabından Türkçe bir teşekkür paylaşımı yapıldı.

NATOdan Ankaraya Türkçe teşekkür mesajı!

NATO'DAN TÜRKÇE PAYLAŞIM

NATO'nun X platformundaki paylaşımında "Teşekkürler, Ankara" ifadelerine yer verildi. Mesajda, zirveye ev sahipliği yapan başkenti simgeleyen iki farklı görsel de paylaşıldı.



KAPANIŞ MESAJINDA İKİ FARKLI GÖRSEL YER ALDI

Fotoğraflardan birinde, Türk Yıldızları'nın gösterisi yer alırken, diğer karede ise zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yer verildi.

NATO liderlerini ağırlayan Ankara'ya yönelik bu paylaşım, ittifakın zirvenin sona ermesinin ardından yayımladığı kapanış mesajı niteliğini taşıdı.

NATOdan Ankaraya Türkçe teşekkür mesajı!

Haberle İlgili Daha Fazlası