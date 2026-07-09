Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu televizyon programına, TikTok üzerinden dolandırıldığını öne sürerek katılan ve yüzündeki dövmeler ile dikkat çeken Nazan Ünal, bu kez yaptığı yeni açıklamalarla gündeme oturdu. Ünal, katıldığı bir YouTube programında Didem Arslan Yılmaz hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. “Didem Arslan reyting için beni kullandı” diyen kadın program sürecine ilişkin yaşadıklarını anlattı.

TikTok üzerinden dolandırıldığını iddia ederek Didem Arslan Yılmaz'ın programına çıkan Nazan Ünal, yayın sırasında dile getirdiği iddialardan çok farklı görünümüyle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Özellikle yüzündeki dövmelerle dikkatleri çeken Ünal, bu kez Sinem Yıldız'ın YouTube programına konuk oldu.

"DİDEM ABLA HER ŞEYİ KATTI KARIŞTIRDI"

Programda yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Nazan Ünal, Didem Arslan Yılmaz'ın yayın sürecini eleştirerek, "Didem Arslan'ın programına çıktım. Didem abla her şeyi kattı karıştırdı" ifadelerini kullandı.

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ÇARPICI ‘REYTİNG’ AÇIKLAMASI

Açıklamalarını sürdüren Ünal, programa dolandırıldığını anlatarak hakkını aramak amacıyla katıldığını ancak beklediği sonucu alamadığını öne sürdü.

Ünal, "Alacağım paranın sadece 600 lirasını alabildim. 'Didem abla ben buraya dolandırıldım diye geldim' dedim. Bana sürekli 'Üç evlilik yapmışsın, şunu yapmışsın' denildi. Ben de evlenmediğimi söyledim. Reyting için beni kullandı. Alacak paramı da alamadım" ifadeleriyle yaşadığı süreci anlattı.

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YÜZÜNDEKİ DÖVMELERİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Programda yüzündeki dövmelerle ilgili yöneltilen soruları cevaplayan Nazan Ünal, Didem Arslan Yılmaz'ın "Neden yüzüne dövme yaptırdın?" sorusunu hatırlatarak, o dönem için "Hızlı yaşadığım zamanlardı" demişti. Ünal, artık hayatında farklı bir döneme geçtiğini, doğru yolu ve huzuru bulduğunu ifade etmişti.

Yüzündeki dövmelerin özel bir anlam taşımadığını belirten Ünal, bunların yaşadığı duygusal boşlukların bir yansıması olduğunu söylemişti. İnsanlara duyduğu kırgınlık ve öfke nedeniyle dövme yaptırdığını dile getiren Ünal, geçmişte verdiği bu kararları da anlatmıştı.

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