Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig yeni sezon fikstür çekiminde Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'e elini uzattı ama aynı şekilde karşılık alamadı. Öztürk, fikstür çekimine damga vuran görüntü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva’daki merkezinde gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi töreninin ardından kameraların karşısına geçti.

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"MAYISLAR BİZİMDİR"

Metin Öztürk, "Güzel bir fikstür çekimi oldu. Tabii bizim için sempatik ve hoş tarafı, 1'in her zaman olduğu gibi Galatasaray tarafından tercih edilmesiydi. İlk hafta Çorum FK ile oynayacağız, onları misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Bu sezon üst üste 5'inci şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit ve kıymetli. 'Mayıslar bizimdir' diyoruz, inşallah mayısta yine taraftarımızı mutlu edeceğiz. bayraklarımızla sokaklara döküleceğiz" dedi.

Metin Öztürk

"FUTBOL SAHADA OYNANDIĞI SÜRECE ŞAMPİYON OLURUZ"

Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında Seyrantepe'de, ikinci yarıda Kadıköy'de karşılaşacakları hatırlatılan Galatasaray İkinci Başkanı, "Fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız. Onlar da bize gelecek, biz de onlara gideceğiz. Rekabet çok başka bir şey. Sonuçta futbolu sahada futbolcular oynuyor. Gerek Dursun (Özbek) başkan, gerek Aziz (Yıldırım) başkan, aynı dönemlerde başkanlık yapmış, futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış isimler. Biz, Dursun Başkan'ın liderliğinde üst üste 5'inci, 27'nci şampiyonluğumuza gidiyoruz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece neticede Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ GÖKTÜRK TEPKİSİ

Öztürk, Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün fikstür çekimi için yan yana geldikleri anda elini sıkmaması hakkında konuştu.

Barış Göktürk'ün, Metin Öztürk'ün elini sıkmadığı an...

Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış (Öztürk) Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. 'Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız' demişti, seçim vaadini yerine getirdi. Bu tip popüler şeyler olabilir. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe de, Beşiktaş da, Trabzonspor da, Çorum da, Rizespor da bizim takımlarımız. Biz hiçbir takımı farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Oktay ile Can Bartu'nun forma değiştirip, 10'ar dakika rakip takımda oynadığı fotoğraflar var. Biz bu tarz davranışlar yerine o nesli daha değerli buluyoruz.

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