BYD, Porsche 911'e rakip olarak geliştirdiği tamamen elektrikli spor otomobili Denza Z'yi tanıttı. Yaklaşık 2 saniyede 100 km/s hıza ulaşabilen model, 1.583 beygir gücü ve ultra hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi ve son yıllarda küresel otomotiv sektöründe hızlı yükselişiyle dikkat çeken BYD (Build Your Dreams), yeni spor otomobili Denza Z'yi tanıttı. Porsche 911 gibi spor otomobilleri hedefleyen ve tamamen elektrikli olan model, kullanıcılarına "günlük kullanıma uygun bir süper otomobil" olarak sunuluyor.

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Denza Z'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise yüksek beygir gücü. Üç elektrik motoruyla toplam 1.583 beygir güç ve 1.260 Nm tork üreten model, 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 2 saniyede ulaşabiliyor. Kullanıcılara üstün bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen modelde, biri ön aksta, ikisi ise arka aksta olmak üzere üç elektrik motoru bulunuyor. İkiz arka motorlar ise BYD'nin dünyada ilk olduğu belirtilen 15'i bir arada tam entegre elektrikli tahrik sisteminin bir parçasını oluşturuyor.

EKSTRA 2 MODEL DAHA GELİYOR

BYD, tek bir modelle sınırlı kalmıyor. Denza Z; Coupé, Spider ve yarış versiyonu olmak üzere üç farklı seçenekle sunuluyor. Hız ve spor otomobil tutkunlarını heyecanlandıran serinin satışa çıkması şimdiden merakla bekleniyor. Yarış versiyonu 350 km/s azami hıza ulaşırken, Coupé ve Spider versiyonlarının azami hızı ise 300 km/s olarak açıklandı. Modelde, BYD'nin yeni nesil Blade 2.0 bataryası yer alıyor. 76 kWh kapasiteli batarya, 236 ila 254 mil menzil sunuyor. Ancak araç, bu yönüyle rakiplerinin gerisinde kalıyor. Örneğin BMW, Mercedes ve Volvo'nun bazı elektrikli modelleri tek şarjla 500 milden fazla yol kat edebiliyor.

Blade 2.0 batarya, BYD'nin Flash Charging teknolojisini destekliyor. Buna göre batarya, yüzde 10'dan yüzde 70 doluluk seviyesine yaklaşık 5 dakikada, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise yaklaşık 9 dakikada şarj edilebiliyor.

BYD yeni spor aracını tanıttı! Yaklaşık 2 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor

SANAL MOTOR SİSTEMİ BULUNUYOR

BYD, motor sesini seven otomobil tutkunlarını da unutmuyor. Araç tamamen elektrikli olmasına rağmen Denza Z'de sanal motor sesi sistemi bulunuyor. Şirket, bu özelliğin yüksek performanslı içten yanmalı motor sesine alışkın otomobil tutkunlarına hitap etmek amacıyla geliştirildiğini belirtiyor. Karbon fiber ön spoyler, arka kanat, gövde üzerindeki hava kanalları ve taban altındaki girdap jeneratörleriyle donatılan Denza Z, tam hızda 1.060 kilogram yere basma kuvveti oluşturuyor. Elektrikli otomobil olmasına rağmen sanal motor sesi teknolojisine de sahip olan modelde BYD, bu sistemin performans odaklı içten yanmalı motor deneyimini arayan kullanıcılar için geliştirildiğini ifade ediyor.

BYD yeni spor aracını tanıttı! Yaklaşık 2 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor

Denza Z'de 8,8 inç dijital gösterge paneli ile Google entegreli 12,8 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Model ayrıca Devialet imzalı ses sistemi ve geleneksel aynaların yerine kullanılan dijital dikiz aynasıyla donatılıyor. Araçta sürüş modlarına göre değişen çok temalı ambiyans aydınlatması bulunuyor. İç mekânda süet görünümlü döşemeler, karbon fiber ve metal kaplamalar kullanılırken, kullanıcılara 10 farklı iç renk seçeneği sunuluyor.

BYD'nin bu yeni modeli, spor otomobil tutkunlarının şimdiden radarına girdi. Tanıtılan modelin ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunulacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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