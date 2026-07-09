Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk, depresyonun yalnızca geçici bir moral bozukluğu olmadığını belirterek, belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi. Erken tanı ve uygun tedaviyle depresyonun kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Öztürk, profesyonel destek almanın güçsüzlük değil, iyileşme sürecinin önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.

Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, "Toplumda depresyonun sadece üzgün olmakla aynı şey olduğu yönünde yanlış bir algı var. Oysa depresyon, haftalarca süren çökkün ruh hali, hayattan keyif alamama, sürekli yorgunluk, uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat dağınıklığı ve umutsuzluk gibi belirtilerle seyreden ciddi bir ruh sağlığı hastalığıdır. Bu belirtiler kişinin iş, okul ve aile yaşamını olumsuz etkileyebilir" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk, depresyonun her yaş grubunda görülebileceğini belirterek özellikle belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi halinde vakit kaybetmeden bir psikiyatri uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.

"YARDIM İSTEMEK GÜÇSÜZLÜK DEĞİLDİR"

Depresyon nedeniyle destek almaktan çekinilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öztürk, "Depresyon, kişinin iradesiyle aşabileceği bir durum değildir. Nasıl diyabet ya da hipertansiyon için doktora başvuruyorsak, ruh sağlığımız için de profesyonel destek almak son derece doğaldır. Yardım istemek güçsüzlük değil, iyileşme yolunda atılmış önemli bir adımdır" ifadelerine yer verdi.

"TEDAVİ İLE HAYAT KALİTESİ YENİDEN KAZANILABİLİYOR"

Modern tıpta depresyonun etkili tedavi yöntemleri bulunduğunu belirten Dr. Öztürk, psikoterapi, ilaç tedavisi ve son yıllarda tüm dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan TMS uygulamalarıyla birçok hastanın günlük hayatına sağlıklı bir şekilde dönebildiğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, "Erken tanı ve kişiye özel planlanan tedavi sayesinde hastalarımızın büyük bölümü yeniden üretken, sosyal ve mutlu bir hayat sürdürebiliyor. Bu nedenle belirtileri görmezden gelmek yerine zamanında destek almak büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"YAKINLARINIZA DESTEK OLUN"

Depresyon yaşayan bireylerin eleştirilmek veya yargılanmak yerine anlaşılmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Dr. Öztürk, "Yakınınızın yaşadığı sıkıntıyı küçümsemeyin. 'Geçer', 'Kafana takma' ya da 'Güçlü ol' gibi ifadeler yerine onu dinleyin, yanında olduğunuzu hissettirin ve profesyonel yardım alması konusunda destekleyici olun. Bazen gösterilen anlayış, tedaviye giden ilk adım olabilir" diye konuştu.

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