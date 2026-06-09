Yaklaşık 10 yıldır ileri derece Alzheimer ile mücadele eden 80 yaşındaki bir kadının, yüksek dozda "sihirli mantar" (psilosibin) tükettikten sonra konuşma, hareket ve bazı bilişsel işlevlerinde dikkat çekici bir iyileşme gösterdiği bildirildi. Akademik bir dergide yayımlanan vaka analizi, demans hastalarında tamamen kaybolduğu düşünülen bazı yeteneklerin aslında beyinde gizli kalmış olabileceğini ortaya koydu.

Bilim dünyası, ileri derece demans hastası olan Japon-Amerikalı bir kadının şaşırtıcı vaka analizini konuşuyor. Yaklaşık 10 yıldır Alzheimer hastası olan, tam zamanlı bakıma muhtaç ve normal şartlarda sadece tek heceli kelimelerle iletişim kurabilen 80 yaşındaki kadına, 5 gram "Enigma" türü mantar verildi.

Akademik dergi Frontiers in Neuroscience’ta yayımlanan çalışmaya göre, bu dozun ardından derin bir uyku evresine giren kadının beyin işlevlerinde, uyandıktan sonra şaşırtıcı değişimler gözlemlendi.

KONUŞMA YETENEĞİ GERİ GELDİ, HAREKET BİLE ETTİ

Mantar tüketiminden yaklaşık 20 saat sonra hastanın konuşma yeteneği gözle görülür şekilde iyileşti, ve kendi başına hareket etmeye başladı. Takip eden haftalarda ise iyileşme belirtileri artan kadının idrar kontrolünü geri kazandığı ve hafızasının yeniden canlandığı gözlemlendi.

Temsili fotoğraf kullanılmıştır

Bilim insanları bu durumu, mantarın içindeki psikoaktif madde olan psilosibin bileşiğine bağlıyor. Psilosibin, son yıllarda zihinsel hastalıkların tedavisinde sıkça araştırılan bir madde.

DAHA ÖNCE DE DEPRESYON HASTALARI İÇİN KULLANILMIŞTI

Daha önce yapılan çalışmalarda da bu bileşiğin kronik depresyon hastalarının uykusunu düzelttiği ve beyin ağlarını yeniden yapılandırdığı saptanmıştı. Uzmanlar, hastanın mantarı aldıktan sonra uyuduğu derin uykunun, Alzheimer'ın bozduğu beyin yapısı ile mantarın düzenleyici etkisi arasındaki bir etkileşimden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

MANTARLA TAMAMEN İYİLEŞTİRİLDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Ancak uzmanlara göre bu vaka, Alzheimer hastalığının mantarla tamamen iyileştirildiği veya hastalığın geriletildiği anlamına gelmiyor.

Uzmanlar, bu çalışmanın yalnızca ileri derece demans hastalarında bile bazı beyin kapasitelerinin tamamen yok olmadığını, sadece "gizli" kaldığını ve doğru uyaranlarla geçici olarak tetiklenebileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Bu raporun şu an için sadece bir "gözlem" niteliğinde olduğunun altını çizen bilim insanları, sihirli mantarların demans tedavisinde güvenle kullanılabilmesi için çok daha kapsamlı ve sistematik klinik araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

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