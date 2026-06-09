ABD'nin Texas eyaletinde, 60 yıl aradan sonra hayvanlarda yeniden tespit edilen et yiyen parazit, New Mexico'da da görüldü. Üç buzağı, bir köpek ve bir keçide saptanan parazit ülkeyi endişeye sürüklerken, uzmanlar önümüzdeki günlerde yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de 60 yılın ardından görülen et yiyen parazit, ülkeyi alarma geçirdi. ABD Tarım Bakanlığından (USDA) yapılan açıklamada, Texas'ın ardından New Mexico eyaletinde de NWS vakasına rastlandığını doğruladı.

KEÇİ, BUZAĞI VE KÖPEKTE GÖRÜLDÜ

Açıklamada, NWS vakasının ilk görüldüğü Texas'ta 3 buzağı ve bir keçinin yanı sıra New Mexico'daki Lea County'de bir köpekte et yiyen parazitin tespit edildiği kaydedildi.

60 yılın ardından yeniden hortladı! Et yiyen parazit kabusu ülkeyi alarma geçirdi

EVİN ÇEVRESİ İNCELEMEYE ALINDI

New Mexico eyalet veteriner yetkilisi Samantha Holeck, yaptığı açıklamada köpeğin bulunduğu evin çevresinin soruşturulduğunu ve enfekte olmuş diğer sineklere rastlanması halinde bölgedeki incelemelerin artırılacağını belirtti. Florida Üniversitesinden böcek bilimci Edward Burgess, gelecek günlerde yeni vakalara rastlanabileceği konusunda uyardı.

60 yılın ardından yeniden hortladı! Et yiyen parazit kabusu ülkeyi alarma geçirdi

60 YILIN ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜLDÜ!

ABD'de 4 Haziran'da Texas'ın, Meksika sınırına yaklaşık 48 kilometre mesafedeki La Pryor kasabasında bir buzağının göbek bağı bölgesinde et yiyen parazitin saptandığı bildirilmişti. Bunun, 1966'dan bu yana bir hayvanda görülen ilk NWS vakası olduğu belirtilmişti.

Parazitlerin yayılmasını engellemek amacıyla bölgeye milyonlarca "kısırlaştırılmış vida kurdu sineğinin" salınması için hazırlıklara başlanmıştı. Yalnızca bir kez çiftleşme özelliğine sahip olan dişi sineklerin, bu yöntemle döllenmemiş yumurta bırakması ve böylece yeni larvaların oluşmasının engellenmesi hedefleniyor.

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