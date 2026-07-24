Anadolu Ajansı
USGS duyurdu: Yeni Zelanda'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Turangi bölgesinin batısında kaydedilen sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.
Yeni Zelanda'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Turangi bölgesinin yaklaşık 49 kilometre batısı olarak belirlendi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası bölgedeki durumla ilgili henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.
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