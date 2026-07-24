Yeni Zelanda'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Turangi bölgesinin batısında kaydedilen sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Yeni Zelanda'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Turangi bölgesinin yaklaşık 49 kilometre batısı olarak belirlendi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası bölgedeki durumla ilgili henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.

PASİFİK DEPREM KUŞAĞI ÜZERİNDE

Yeni Zelanda, Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle sık sık orta ve yüksek büyüklükte depremlerle karşı karşıya kalıyor.

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